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11:10 26.04.2022

Швейцария снимет ограничения для туристов

туризм, пандемия, визы Фото: pixabay
Швейцария снова возвращается к визовым правилам, которые действовали два года назад, до пандемии, передает Zakon.kz

Cо 2 мая Швейцария вернется к прежним визовым правилам. Как написано на сайте швейцарского государственного секретариата по вопросам миграции, при въезде в страну от туристов не станут требовать паспорта вакцинации и тесты на COVID-19.

Действующие ограничения на въезд будут сняты со 2 мая. Обычные правила въезда будут применяться с этой даты, – сообщают в ведомстве.

В Швейцарии отказались от антиковидных мер внутри страны с 1 апреля. В общественном транспорте и магазинах отменили масочный режим. Жители и гости страны могут свободно посещать кафе, рестораны, театры и музеи.

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