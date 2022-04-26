Швейцария снимет ограничения для туристов

Cо 2 мая Швейцария вернется к прежним визовым правилам. Как написано на сайте швейцарского государственного секретариата по вопросам миграции, при въезде в страну от туристов не станут требовать паспорта вакцинации и тесты на COVID-19.

Действующие ограничения на въезд будут сняты со 2 мая. Обычные правила въезда будут применяться с этой даты, – сообщают в ведомстве.

В Швейцарии отказались от антиковидных мер внутри страны с 1 апреля. В общественном транспорте и магазинах отменили масочный режим. Жители и гости страны могут свободно посещать кафе, рестораны, театры и музеи.