11:29 26.04.2022
Аким Павлодарской области назвал причины пожаров в школах
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков озвучил предварительные причины пожаров в двух школах, передает корреспондент Zakon.kz.
Глава региона отметил, что всего с начала года произошло два факта возгорания на объектах образования.
По предварительным данным, по средней школе №1 причина пожара – поджог. Сейчас досудебное расследование продолжается. Между тем в школе начаты ремонтные работы, которые будут завершены до конца текущего месяца. Учебный процесс не прерывался. Абылкаир Скаков
По средней школе №28 предварительная причина пожара – короткое замыкание. По факту начато досудебное расследование.
На сегодня ущерб оценен. Необходимые средства будут выделены из резерва акимата области. Ремонтно-восстановительные работы будут завершены до конца мая текущего года.Абылкаир Скаков