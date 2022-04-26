Аким Павлодарской области назвал причины пожаров в школах

Глава региона отметил, что всего с начала года произошло два факта возгорания на объектах образования.

По предварительным данным, по средней школе №1 причина пожара – поджог. Сейчас досудебное расследование продолжается. Между тем в школе начаты ремонтные работы, которые будут завершены до конца текущего месяца. Учебный процесс не прерывался. Абылкаир Скаков

По средней школе №28 предварительная причина пожара – короткое замыкание. По факту начато досудебное расследование.

На сегодня ущерб оценен. Необходимые средства будут выделены из резерва акимата области. Ремонтно-восстановительные работы будут завершены до конца мая текущего года. Абылкаир Скаков