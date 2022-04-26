Алихан Смаилов дал ряд поручений по противопожарной безопасности

Ежегодно в результате пожаров гибнут люди, наносится большой ущерб имуществу и природе. В этом году по прогнозам Казгидромета, ожидается жаркое лето, в регионах уже наблюдается повышение температуры воздуха и рост природных пожаров. Этот вопрос требует повышенного внимания как со стороны МЧС, так и ответственных госорганов и акиматов. Акиматам продолжить работу по организации пожарных постов и противопожарных формирований. Совместно с МЧС взять на контроль вопросы обеспечения противопожарной безопасности в детских оздоровительных лагерях, санаториях и зонах отдыха. Премьер-министр Алихан Смаилов

Он добавил, что Минэкологии совместно с акиматами нужно принять меры по повышению уровня пожарно-технического оснащения природоохранных и лесных учреждений, обеспечить готовность сил и средств к оперативному реагированию на природные пожары, а также предусмотреть авиацию к тушению крупных пожаров.

Премьер отметил, что МЧС совместно с госорганами необходимо обеспечить качественную реализацию плана по снижению рисков возникновений и ликвидаций лесных и степных пожаров в этом году.