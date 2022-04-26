11:47 26.04.2022
Алихан Смаилов дал ряд поручений по противопожарной безопасности
Фото: Zakon.kz
На заседании премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что ожидается жаркое лето и дал ряд поручений по противопожарной безопасности, передает корреспондент Zakon.kz.
Ежегодно в результате пожаров гибнут люди, наносится большой ущерб имуществу и природе. В этом году по прогнозам Казгидромета, ожидается жаркое лето, в регионах уже наблюдается повышение температуры воздуха и рост природных пожаров. Этот вопрос требует повышенного внимания как со стороны МЧС, так и ответственных госорганов и акиматов. Акиматам продолжить работу по организации пожарных постов и противопожарных формирований. Совместно с МЧС взять на контроль вопросы обеспечения противопожарной безопасности в детских оздоровительных лагерях, санаториях и зонах отдыха. Премьер-министр Алихан Смаилов
Он добавил, что Минэкологии совместно с акиматами нужно принять меры по повышению уровня пожарно-технического оснащения природоохранных и лесных учреждений, обеспечить готовность сил и средств к оперативному реагированию на природные пожары, а также предусмотреть авиацию к тушению крупных пожаров.
Премьер отметил, что МЧС совместно с госорганами необходимо обеспечить качественную реализацию плана по снижению рисков возникновений и ликвидаций лесных и степных пожаров в этом году.
Совместно с Министерством образования и науки осуществить проверку всех учебных заведений страны на соответствие требованиям пожарной безопасности, проверить работоспособность сигнализаций, гидрантов, огнетушителей, пожарных выходов, принять меры для безопасности детей. Также поручаю проводить разъяснительную работу с населением по вопросу соблюдения требований пожарной безопасности и как следует себя вести в условиях степных, лесных пожаров и горящих помещениях. Премьер-министр Алихан Смаилов