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12:05 26.04.2022

Глава Минэкологии прокомментировал видео с мертвыми фламинго

фламинго Фото: primeminister.kz
Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев прокомментировал распространяемое в социальных сетях видео с погибшими фламинго в Мангистауской области, передает корреспондент Zakon.kz.
Областная территориальная инспекция связалась с парнем, снявшим это видео. По факту съемка была проведена еще 10 дней назад. Тем не менее наши инспекторы должны были выехать на место, связаться с автором видео, определить место, где проводилась съемка, и там уже разобраться. Также они должны были взять анализы — по их результатам будет установлена причина гибели птиц.Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев

Глава Минэкологии пообещал предоставить официальную информацию после проверки.

При этом 25 апреля стало известно, что специалисты не смогли провести экспертизу. Они заявили, что туши птиц разложились, поэтому установить, от чего они умерли, невозможно.

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