Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:24 26.04.2022

Димаш Кудайберген рассказал о школьной мечте

Димаш Кудайберген, школа, мечта Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген рассказал, что еще в школьные годы мечтал спеть песню «Дайдидау», передает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram Димаш опубликовал видео, на котором он исполняет песню «Дайдидау» на одном из концертов, и ему подпевает весь зал.

Я был школьником, когда впервые услышал эту песню. В то время я думал, что однажды исполню эту песню. Спустя годы, если не ошибаюсь, в 17 лет мы начали записывать аранжировку на песню «Дайдидау» для международного конкурса. Тогда я жил в Актобе. Аранжировку подготовил Бакытбек ага, первое время я работал музыкальным продюсером, и часто мечтал о сюжете, который в этом видео, – написал в описании к ролику Кудайберген.

Реакция фанатов Димаша не заставила себя долго ждать.

«Прекрасная песня!»

«Мечты сбываются!»

«Обожаю эту песню!»

«Моя любимая песня!»

«Красивая песня и очень красивое исполнение!»

«Дорогой Димаш, пусть все твои мечты сбываются!»

«Жаным, это была твоя мечта. Сделать «Дайдидау» знаменитой. Мечты сбываются! Ты невероятен!» – написали они.

Новость по теме

«Покушение не удалось»: Димаш Кудайберген опубликовал курьезный случай с концерта

Долгое время «Дайдидау» считали народной песней, однако ученые-филологи пришли к выводу, что автором этой песни является Магжан Жумабаев. К такому выводу они пришли на основании изучения поэзии писателя.

Магжан Жумабаев (1893-1938) – казахский советский писатель, поэт, публицист, педагог, один из основателей новой казахской литературы.

Динара Халдарова
Жумабаев Магжан Кудайберген Димаш Казахстан
Ситуация в Украине: США проведут учения для ВСУ, в Киеве переименовывают улицы
25.04.2022
Новые станции метро и транспортная развязка – в Алматы принят план развития
25.04.2022
Курс доллара вырос на торгах
25.04.2022
Ролик со стрельбой в Таразе прокомментировали в КНБ
25.04.2022
Полномочия Елбасы уберут из Конституции
25.04.2022
Главная Топ LIVE Все