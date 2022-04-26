Димаш Кудайберген рассказал о школьной мечте

На своей странице в Instagram Димаш опубликовал видео, на котором он исполняет песню «Дайдидау» на одном из концертов, и ему подпевает весь зал.

Я был школьником, когда впервые услышал эту песню. В то время я думал, что однажды исполню эту песню. Спустя годы, если не ошибаюсь, в 17 лет мы начали записывать аранжировку на песню «Дайдидау» для международного конкурса. Тогда я жил в Актобе. Аранжировку подготовил Бакытбек ага, первое время я работал музыкальным продюсером, и часто мечтал о сюжете, который в этом видео, – написал в описании к ролику Кудайберген.

Реакция фанатов Димаша не заставила себя долго ждать.

«Прекрасная песня!» «Мечты сбываются!» «Обожаю эту песню!» «Моя любимая песня!» «Красивая песня и очень красивое исполнение!» «Дорогой Димаш, пусть все твои мечты сбываются!» «Жаным, это была твоя мечта. Сделать «Дайдидау» знаменитой. Мечты сбываются! Ты невероятен!» – написали они.

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Долгое время «Дайдидау» считали народной песней, однако ученые-филологи пришли к выводу, что автором этой песни является Магжан Жумабаев. К такому выводу они пришли на основании изучения поэзии писателя.