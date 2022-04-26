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Законодательство РК
12:27 26.04.2022

Пересмотреть уголовное наказание за ряд преступлений планируют в Казахстане

законопроект о пересмотре уголовной ответственности за преступления Фото: Zakon.kz
Генпрокуратура Казахстана разработала проект закона, которым вносятся изменения и дополнения в некоторые законодательные акты по вопросам оптимизации уголовного законодательства с одновременной коррекцией Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов, сообщает Zakon.kz.

Проект закона направлен на установление уголовных наказаний в соответствии с реальной общественной опасностью уголовных правонарушений, разграничение процессуальных статусов участников уголовного судопроизводства, расширение их полномочий и укрепление состязательности уголовного процесса, рационализацию порядка назначения и исполнения уголовных наказаний, оптимизацию форм и процедур досудебного расследования по уголовным делам.

Предлагается решить ряд проблем:

  • Существенное различие в сроках наказаний, предусмотренных за уголовные правонарушения с одинаковыми общественно опасными последствиями.

  • Отсутствие уголовной ответственности за покушение на уголовный проступок и преступление небольшой тяжести.

  • Несовершенство правил пересчета штрафа на ограничение или лишение свободы.

  • Отсутствие условий для отбывания уголовных арестов.

Законопроект предусматривает:

  • усиление уголовной ответственности за мошенничество, создание финансовых пирамид, монополистическую деятельность, экономическую контрабанду, уклонение от уплаты таможенных пошлин, незаконное пересечение и нарушение правил охраны госграницы, организацию незаконной миграции и другие общественно опасные деяния;

  • введение уголовной ответственности за незаконную передачу, незаконное хранение и использование средств мобильной связи лицами, содержащимися в учреждениях УИС, изоляторах, а также за порчу средств наблюдения и охраны на территории режимных объектов;

  • усовершенствование признаков отдельных составов уголовных правонарушений, в том числе признаков группового неповиновения в учреждениях, обеспечивающих изоляцию от общества;

  • декриминализацию незаконной транспортировки и оборота нефти и нефтепродуктов в незначительных размерах;

  • обеспечение принципа неотвратимости уголовной ответственности с установлением наказуемости покушения на уголовный проступок и преступление небольшой тяжести;

  • трансформацию отдельных видов дополнительных наказаний в меры уголовно-правового воздействия с установлением возможности их применения в отношении лиц, освобождаемых от уголовной ответственности;

  • совершенствование правил назначения и порядка исполнения отдельных видов наказаний, включая коррекцию понятия уголовного ареста со смягчением условий его отбывания и введением возможности назначения за некоторые виды уголовных проступков;

  • упразднение учреждений чрезвычайной безопасности;

  • введение возможности финансирования служб пробации и учреждений УИС из местных бюджетов;

  • создание независимых общественных комиссий по вопросам УДО и замены наказания осужденным;

  • совершенствование порядка санкционирования отдельных процессуальных и следственных действий с передачей ряда полномочий от судов органам прокуратуры;

  • наделение стороны защиты правом предоставления суду консолидированного процессуального документа в виде акта защиты;

  • расширение процессуальной значимости видеофиксации следственных действий с минимизацией дублирования результатов в протоколах;

  • совершенствование института процессуального соглашения о сотрудничестве с осужденными;

  • оптимизацию форм и процедур досудебного расследования.

Предлагается ввести в УПК новый раздел о возбуждении производства о применении мер уголовно-правового воздействия для того, чтобы после прекращения дела по «нереабилитирующим» основаниям в суд направлялось ходатайство о назначении конфискации имущества, лишения права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью.

Как считают разработчики документа, это позволит применять эти меры в тех случаях, когда УК предусматривает конфискацию или лишение права в качестве обязательного наказания, но при этом уголовное дело подлежит прекращению до суда (примирение, сроки давности, амнистия и т.д.).

Предлагается скорректировать понятие «арест», исключив из него указание на обязательное отбывание этого вида наказания в условиях «строгой изоляции», то есть в одиночных камерах.

При этом предлагается ввести возможность назначения уголовных арестов и направления осужденных для отбывания этого наказания сразу из зала суда только по 4 статьям УК (187, 196, 287, 296 УК РК).

Также законопроект предусматривает упразднение учреждений чрезвычайной безопасности, и другие поправки, направленные на совершенствование деятельности УИС и конкретизацию прав осужденных.

Предлагается передать некоторые санкции органам прокуратуры, в их числе:

  1. проведение негласных следственных действий;

  2. продление сроков их проведения и их прекращение;

  3. залог;

  4. наложение ареста на имущество;

  5. эксгумация тела;

  6. объявление международного розыска;

  7. осмотр; обыск; выемка;

  8. личный обыск;

  9. принудительное освидетельствование; 1

  10. принудительное получение образцов;

  11. временное отстранение от должности,

  12. запрет на приближение;

  13. перевод лица в специальную медорганизацию, оказывающую психиатрическую помощь.

За судами сохранятся санкции:

  1. содержание под стражей;

  2. домашний арест;

  3. экстрадиционный арест;

  4. продление сроков содержания под стражей, домашнего ареста, экстрадиционного ареста;

  5. принудительное помещение не содержащегося под стражей лица в медорганизацию для производства экспертизы.

За судом также сохраняется обязанность определения размера залога при санкционировании содержания под стражей.

Также предлагается предоставить стороне защиты возможность после получения копии обвинительного акта и до судебного заседания направлять в суд акт защиты, в котором будет указываться: позиция защиты относительно обвинения и вреда, указанного в обвинительном акте; доказательства, которые защитник желает представить суду; список лиц, о вызове которых в судебное заседание ходатайствует защитник, и прочие ходатайства.

Законопроект размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 19 мая.

Лариса Черненко
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