Пересмотреть уголовное наказание за ряд преступлений планируют в Казахстане

Проект закона направлен на установление уголовных наказаний в соответствии с реальной общественной опасностью уголовных правонарушений, разграничение процессуальных статусов участников уголовного судопроизводства, расширение их полномочий и укрепление состязательности уголовного процесса, рационализацию порядка назначения и исполнения уголовных наказаний, оптимизацию форм и процедур досудебного расследования по уголовным делам.

Предлагается решить ряд проблем:

Существенное различие в сроках наказаний, предусмотренных за уголовные правонарушения с одинаковыми общественно опасными последствиями.

Отсутствие уголовной ответственности за покушение на уголовный проступок и преступление небольшой тяжести.

Несовершенство правил пересчета штрафа на ограничение или лишение свободы.

Отсутствие условий для отбывания уголовных арестов.

Законопроект предусматривает:

усиление уголовной ответственности за мошенничество, создание финансовых пирамид, монополистическую деятельность, экономическую контрабанду, уклонение от уплаты таможенных пошлин, незаконное пересечение и нарушение правил охраны госграницы, организацию незаконной миграции и другие общественно опасные деяния;

введение уголовной ответственности за незаконную передачу, незаконное хранение и использование средств мобильной связи лицами, содержащимися в учреждениях УИС, изоляторах, а также за порчу средств наблюдения и охраны на территории режимных объектов;

усовершенствование признаков отдельных составов уголовных правонарушений, в том числе признаков группового неповиновения в учреждениях, обеспечивающих изоляцию от общества;

декриминализацию незаконной транспортировки и оборота нефти и нефтепродуктов в незначительных размерах;

обеспечение принципа неотвратимости уголовной ответственности с установлением наказуемости покушения на уголовный проступок и преступление небольшой тяжести;

трансформацию отдельных видов дополнительных наказаний в меры уголовно-правового воздействия с установлением возможности их применения в отношении лиц, освобождаемых от уголовной ответственности;

совершенствование правил назначения и порядка исполнения отдельных видов наказаний, включая коррекцию понятия уголовного ареста со смягчением условий его отбывания и введением возможности назначения за некоторые виды уголовных проступков;

упразднение учреждений чрезвычайной безопасности;

введение возможности финансирования служб пробации и учреждений УИС из местных бюджетов;

создание независимых общественных комиссий по вопросам УДО и замены наказания осужденным;

совершенствование порядка санкционирования отдельных процессуальных и следственных действий с передачей ряда полномочий от судов органам прокуратуры;

наделение стороны защиты правом предоставления суду консолидированного процессуального документа в виде акта защиты;

расширение процессуальной значимости видеофиксации следственных действий с минимизацией дублирования результатов в протоколах;

совершенствование института процессуального соглашения о сотрудничестве с осужденными;

оптимизацию форм и процедур досудебного расследования.

Предлагается ввести в УПК новый раздел о возбуждении производства о применении мер уголовно-правового воздействия для того, чтобы после прекращения дела по «нереабилитирующим» основаниям в суд направлялось ходатайство о назначении конфискации имущества, лишения права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью.

Как считают разработчики документа, это позволит применять эти меры в тех случаях, когда УК предусматривает конфискацию или лишение права в качестве обязательного наказания, но при этом уголовное дело подлежит прекращению до суда (примирение, сроки давности, амнистия и т.д.).

Предлагается скорректировать понятие «арест», исключив из него указание на обязательное отбывание этого вида наказания в условиях «строгой изоляции», то есть в одиночных камерах.

При этом предлагается ввести возможность назначения уголовных арестов и направления осужденных для отбывания этого наказания сразу из зала суда только по 4 статьям УК (187, 196, 287, 296 УК РК).

Также законопроект предусматривает упразднение учреждений чрезвычайной безопасности, и другие поправки, направленные на совершенствование деятельности УИС и конкретизацию прав осужденных.

Предлагается передать некоторые санкции органам прокуратуры, в их числе:

проведение негласных следственных действий; продление сроков их проведения и их прекращение; залог; наложение ареста на имущество; эксгумация тела; объявление международного розыска; осмотр; обыск; выемка; личный обыск; принудительное освидетельствование; 1 принудительное получение образцов; временное отстранение от должности, запрет на приближение; перевод лица в специальную медорганизацию, оказывающую психиатрическую помощь.

За судами сохранятся санкции:

содержание под стражей; домашний арест; экстрадиционный арест; продление сроков содержания под стражей, домашнего ареста, экстрадиционного ареста; принудительное помещение не содержащегося под стражей лица в медорганизацию для производства экспертизы.

За судом также сохраняется обязанность определения размера залога при санкционировании содержания под стражей.

Также предлагается предоставить стороне защиты возможность после получения копии обвинительного акта и до судебного заседания направлять в суд акт защиты, в котором будет указываться: позиция защиты относительно обвинения и вреда, указанного в обвинительном акте; доказательства, которые защитник желает представить суду; список лиц, о вызове которых в судебное заседание ходатайствует защитник, и прочие ходатайства.

Законопроект размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 19 мая.