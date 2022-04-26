Пересмотреть уголовное наказание за ряд преступлений планируют в Казахстане
Проект закона направлен на установление уголовных наказаний в соответствии с реальной общественной опасностью уголовных правонарушений, разграничение процессуальных статусов участников уголовного судопроизводства, расширение их полномочий и укрепление состязательности уголовного процесса, рационализацию порядка назначения и исполнения уголовных наказаний, оптимизацию форм и процедур досудебного расследования по уголовным делам.
Предлагается решить ряд проблем:
Существенное различие в сроках наказаний, предусмотренных за уголовные правонарушения с одинаковыми общественно опасными последствиями.
Отсутствие уголовной ответственности за покушение на уголовный проступок и преступление небольшой тяжести.
Несовершенство правил пересчета штрафа на ограничение или лишение свободы.
Отсутствие условий для отбывания уголовных арестов.
Законопроект предусматривает:
усиление уголовной ответственности за мошенничество, создание финансовых пирамид, монополистическую деятельность, экономическую контрабанду, уклонение от уплаты таможенных пошлин, незаконное пересечение и нарушение правил охраны госграницы, организацию незаконной миграции и другие общественно опасные деяния;
введение уголовной ответственности за незаконную передачу, незаконное хранение и использование средств мобильной связи лицами, содержащимися в учреждениях УИС, изоляторах, а также за порчу средств наблюдения и охраны на территории режимных объектов;
усовершенствование признаков отдельных составов уголовных правонарушений, в том числе признаков группового неповиновения в учреждениях, обеспечивающих изоляцию от общества;
декриминализацию незаконной транспортировки и оборота нефти и нефтепродуктов в незначительных размерах;
обеспечение принципа неотвратимости уголовной ответственности с установлением наказуемости покушения на уголовный проступок и преступление небольшой тяжести;
трансформацию отдельных видов дополнительных наказаний в меры уголовно-правового воздействия с установлением возможности их применения в отношении лиц, освобождаемых от уголовной ответственности;
совершенствование правил назначения и порядка исполнения отдельных видов наказаний, включая коррекцию понятия уголовного ареста со смягчением условий его отбывания и введением возможности назначения за некоторые виды уголовных проступков;
упразднение учреждений чрезвычайной безопасности;
введение возможности финансирования служб пробации и учреждений УИС из местных бюджетов;
создание независимых общественных комиссий по вопросам УДО и замены наказания осужденным;
совершенствование порядка санкционирования отдельных процессуальных и следственных действий с передачей ряда полномочий от судов органам прокуратуры;
наделение стороны защиты правом предоставления суду консолидированного процессуального документа в виде акта защиты;
расширение процессуальной значимости видеофиксации следственных действий с минимизацией дублирования результатов в протоколах;
совершенствование института процессуального соглашения о сотрудничестве с осужденными;
оптимизацию форм и процедур досудебного расследования.
Предлагается ввести в УПК новый раздел о возбуждении производства о применении мер уголовно-правового воздействия для того, чтобы после прекращения дела по «нереабилитирующим» основаниям в суд направлялось ходатайство о назначении конфискации имущества, лишения права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью.
Как считают разработчики документа, это позволит применять эти меры в тех случаях, когда УК предусматривает конфискацию или лишение права в качестве обязательного наказания, но при этом уголовное дело подлежит прекращению до суда (примирение, сроки давности, амнистия и т.д.).
Предлагается скорректировать понятие «арест», исключив из него указание на обязательное отбывание этого вида наказания в условиях «строгой изоляции», то есть в одиночных камерах.
При этом предлагается ввести возможность назначения уголовных арестов и направления осужденных для отбывания этого наказания сразу из зала суда только по 4 статьям УК (187, 196, 287, 296 УК РК).
Также законопроект предусматривает упразднение учреждений чрезвычайной безопасности, и другие поправки, направленные на совершенствование деятельности УИС и конкретизацию прав осужденных.
Предлагается передать некоторые санкции органам прокуратуры, в их числе:
проведение негласных следственных действий;
продление сроков их проведения и их прекращение;
залог;
наложение ареста на имущество;
эксгумация тела;
объявление международного розыска;
осмотр; обыск; выемка;
личный обыск;
принудительное освидетельствование; 1
принудительное получение образцов;
временное отстранение от должности,
запрет на приближение;
перевод лица в специальную медорганизацию, оказывающую психиатрическую помощь.
За судами сохранятся санкции:
содержание под стражей;
домашний арест;
экстрадиционный арест;
продление сроков содержания под стражей, домашнего ареста, экстрадиционного ареста;
принудительное помещение не содержащегося под стражей лица в медорганизацию для производства экспертизы.
За судом также сохраняется обязанность определения размера залога при санкционировании содержания под стражей.
Также предлагается предоставить стороне защиты возможность после получения копии обвинительного акта и до судебного заседания направлять в суд акт защиты, в котором будет указываться: позиция защиты относительно обвинения и вреда, указанного в обвинительном акте; доказательства, которые защитник желает представить суду; список лиц, о вызове которых в судебное заседание ходатайствует защитник, и прочие ходатайства.
Законопроект размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 19 мая.