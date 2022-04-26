Глава МЧС озвучил ситуацию после подтопления в Туркестанской области

С 24 по 25 апреля в Туркестанской области шел сильный дождь. В результате выпадения обильных осадков сформировались истоки на территории Казыгуртского и Сарыагашского районов. В первом районе пострадало четыре населенных пункта, во втором — один населенный пункт. Было подтоплено 19 частных домов, 51 дворовая территория, 16 хозпостроек, одно кафе. Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин

По словам Юрия Ильина, потоки воды частично разрушили хозяйственные постройки, погибло около 370 голов скота. Министр добавил, что по поручению главы государства аким вместе с региональным ДЧС совершили облет территории. Жителям пострадавших районов возместят затраты на ремонт и ущерб за гибель скота.

Если не будет достаточно средств, в случае необходимости готовы рассмотреть выделение из республиканского бюджета. Жертв и пострадавших нет, обстановка стабилизируется. Юрий Ильин

24 апреля сообщалось, что в Казыгуртском и Сарыагашском районах, а также в городе Кентау Туркестанской области сильные осадки привели к стихийному бедствию. В спасательной операции задействовали более 100 сотрудников ДЧС и местных исполнительных органов, 15 единиц техники и 13 мотопомп. Благодаря слаженной работе проведена откачка воды и очищены канавы.

В результате ЧС 50 человек были эвакуированы в безопасную зону. По предварительным подсчетам, вода затопила 53 двора, 19 домов, одну тойхану и 16 объектов хозяйственной постройки.