Партийное поле Казахстана будет расширено и уравновешено — Казбек Майгельдинов

По словам эксперта, основные изменения коснутся окончательного перехода от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом.

Реформы касаются местного самоуправления, избирательной системы. Предполагается внедрение смешанной пропорциональной мажоритарной системы выборов, усиление роли маслихатов. Также, вопрос независимости и прозрачности судебной системы – будет создан Конституционный суд. Казбек Майгельдинов

Как отметил глава Казахстанского института общественного развития, Конституционный суд существовал в республике и раньше, в 90-х годах. Однако обратиться в него могли только представители уполномоченных органов. В новый Конституционный суд, в случае нарушения своих прав, сможет обратиться любой гражданин Казахстана.

Предполагается отход от излишней концентрации президентских полномочий. Конституционные изменения коснутся запрета для ближайших родственников президента на занятие должностей государственных служащих и руководителей квазигосударственного сектора. Кроме того, президент обязан будет прекратить свое членство в политической партии на срок исполнения президентских полномочий. Это будет означать, что партийное поле будет расширено и уравновешено, так как президент уже не будет являться председателем. Казбек Майгельдинов

Новшества есть и в вопросе назначений акимов областей и городов республиканского значения. Президент будет предлагать не менее двух кандидатур. За выдвинутых кандидатов будут голосовать все уровни маслихатов данной области, то есть районного, городского, областного. Соответственно, усилится роль и значимость местных исполнительных органов.

По местным исполнительным органам — введение мажоритарной системы выборов районных, городских маслихатов по смешанной системе. К примеру, в областных маслихатах будет пропорциональная мажоритарная система – 50 на 50%, в городских и районных – 100% мажоритарная система, что позволяет любому гражданину, который соответствует требованиям, выдвигать свою кандидатуру. Немаловажным является введение должности председателя маслихата, то есть здесь уже ручное управление маслихатом акимом на основе системы сдержек и противовесов будет исключено, соответственно, роль маслихатов возрастет. Казбек Майгельдинов

Как подчеркнул эксперт, планируется запретить акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партии, что должно обеспечить основу для развития многопартийной системы.

Развитие партийного поля предполагает снижение регистрационного порога до 5 тыс. человек – здесь важно отметить, что на сегодняшний день уже четыре партии подали заявки на регистрацию. Снизится и минимальная численность оригинальных представительств – с 600 до 200, сократится минимальная численность инициативной группы граждан для создания партии. Это все делается для того, чтобы в партийно-политическом поле у нас появилось больше партий. Казбек Майгельдинов