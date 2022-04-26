14:27 26.04.2022
Программа «7-20-25» не предусматривает строительства жилья — КФУ прокомментировал скандал в Шымкенте
Фото: Zakon.kz
Касательно распределения жилья акиматом Шымкента, Казахстанский фонд устойчивости – оператор программы «7-20-25» – сообщает, что условия программы «7-20-25» не предусматривают строительства жилья и проведения каких-либо конкурсов для его распределения.
С целью исключения ошибочных определений в пресс-службе фонда просят обратить внимание, что выявленные нарушения не касаются условий ипотечной программы «7-20-25», а допущены в механизме распределения жилья местными исполнительными органами.
Условиями программы «7-20-25» являются:
гражданство РК,
отсутствие жилья,
отсутствие иных ипотечных жилищных займов,
подтвержденный доход от трудовой деятельности.
Займы по программе выдаются под 7% годовых, от 20% первоначального взноса от стоимости жилья и на срок до 25 лет.
В выступлениях руководителей акимата города Шымкента, в сообщениях СМИ ошибочно упоминается программа «7-20-25» вместо государственной программы «Нұрлы жер».