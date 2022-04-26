Программа «7-20-25» не предусматривает строительства жилья — КФУ прокомментировал скандал в Шымкенте

С целью исключения ошибочных определений в пресс-службе фонда просят обратить внимание, что выявленные нарушения не касаются условий ипотечной программы «7-20-25», а допущены в механизме распределения жилья местными исполнительными органами.

Условиями программы «7-20-25» являются: гражданство РК, отсутствие жилья, отсутствие иных ипотечных жилищных займов, подтвержденный доход от трудовой деятельности.

Займы по программе выдаются под 7% годовых, от 20% первоначального взноса от стоимости жилья и на срок до 25 лет.

В выступлениях руководителей акимата города Шымкента, в сообщениях СМИ ошибочно упоминается программа «7-20-25» вместо государственной программы «Нұрлы жер».