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Законодательство РК
14:27 26.04.2022

Программа «7-20-25» не предусматривает строительства жилья — КФУ прокомментировал скандал в Шымкенте

распределение жилья, комментарий Фото: Zakon.kz
Касательно распределения жилья акиматом Шымкента, Казахстанский фонд устойчивости – оператор программы «7-20-25» – сообщает, что условия программы «7-20-25» не предусматривают строительства жилья и проведения каких-либо конкурсов для его распределения.

С целью исключения ошибочных определений в пресс-службе фонда просят обратить внимание, что выявленные нарушения не касаются условий ипотечной программы «7-20-25», а допущены в механизме распределения жилья местными исполнительными органами.

Условиями программы «7-20-25» являются:

  • гражданство РК,

  • отсутствие жилья,

  • отсутствие иных ипотечных жилищных займов,

  • подтвержденный доход от трудовой деятельности.

Займы по программе выдаются под 7% годовых, от 20% первоначального взноса от стоимости жилья и на срок до 25 лет.

В выступлениях руководителей акимата города Шымкента, в сообщениях СМИ ошибочно упоминается программа «7-20-25» вместо государственной программы «Нұрлы жер».
Анастасия Московчук
Шымкент
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