14:03 26.04.2022
Из роддома на лодке — спасатели помогают жителям изолированных поселков
Фото: ДЧС Атырауской области
26 апреля спасатели переправили на лодке новорожденного младенца с матерью, который родился в селе Миялы. По ту стороны трассы их торжественно встретили родственники, передает Zakon.kz.
Ранее из-за разлива реки Ойыл было вскрыто дорожное полотно и сообщение с населенными пунктами, расположенными по другую сторону дороги, осуществляется с помощью спасателей.
Для связи с районным центром на месте обрыва трассы была поставлена моторная лодка со спасателями, которые переправляют местное население. В настоящее время переправлено 4172 человек, в том числе 78 детей и пять младенцев. ДЧС Атырауской области