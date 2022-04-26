Из роддома на лодке — спасатели помогают жителям изолированных поселков

Ранее из-за разлива реки Ойыл было вскрыто дорожное полотно и сообщение с населенными пунктами, расположенными по другую сторону дороги, осуществляется с помощью спасателей.

Для связи с районным центром на месте обрыва трассы была поставлена моторная лодка со спасателями, которые переправляют местное население. В настоящее время переправлено 4172 человек, в том числе 78 детей и пять младенцев. ДЧС Атырауской области