Бесплатные вебинары карьерного роста для всех желающих проводит «АрселорМиттал Темиртау»

Первая онлайн-встреча запланирована на 28 апреля. Спикером выступит Нирадж Тияги, директор по информационным технологиям АО «АрселорМиттал Темиртау». Тема вебинара: «Цифровизация как шаг к Индустрии 4.0».

Фото: пресс-служба АО «АрселорМиттал Темиртау»

29 апреля состоится второй вебинар «Задачи IT-департамента», спикер – Роговой Сергей Николаевич, начальник ГИВЦ; 5 мая по теме «Управление железнодорожного транспорта» выступит Шевченко Андрей Александрович, начальник УЖДТ АО «АрселорМиттал Темиртау», и в тот же день состоится вебинар, посвященный теме «Экология: вызовы и решения», спикер – Куантаева Мадина Маратовна, директор по экологии АО «АрселорМиттал Темиртау».

Фото: пресс-служба АО «АрселорМиттал Темиртау»

Фото: пресс-служба АО «АрселорМиттал Темиртау»

График расписан с апреля по июнь. Направления разные: IT-сфера, экология, железнодорожный транспорт, техника безопасности и др.

«Построй свою карьеру вместе с нами! Если вы заинтересованы работать в нашей компании или просто хотите больше узнать о нас, об актуальных тенденциях и трендах, присоединяйтесь, – призывает «АрселорМиттал Темиртау». – Приглашаем всех желающих принять участие в функциональных карьерных вебинарах».

Фото: пресс-служба АО «АрселорМиттал Темиртау»

Зарегистрироваться на вебинары можно по ссылке или через Q-код: