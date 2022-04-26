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15:01 26.04.2022

«Торопятся на тот свет»: ВАЗ лоб в лоб столкнулся с Lexus в Актобе

актобе, дтп, полиция, комментарий Фото: Zakon.kz
В Актобе произошло дорожно-транспортное происшествие – ВАЗ лоб в лоб столкнулся с Lexus, передает Zakon.kz.

Как сообщается в instagram-паблике aktobe_zello, ДТП произошло в районе Малышка.

«Торопятся на тот свет».

«Вылетел через лобовое?»

«Скорость была бешеная».

«Там же рядом переезд, как так лететь?»

«Ж/д переезд там же. Как он сумел развить скорость для самоликвидации?»

«Ну зачем так носиться? Торопятся на тот свет попасть. Ну они же другим горе приносят».

«Люди, куда спешите? На тот свет? Будьте же аккуратнее, жизнь-то дается всего один раз!»

«Зачем гонять на машине? Или переходить в местах, где нет пешеходного перехода. Соблюдайте правила безопасности. Подумайте о своих родных и близких», – возмутились пользователи Сети под публикацией.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областной департамент полиции, где сообщили, что 26 апреля водитель ВАЗ-21099 (рос. учета) двигался со стороны ул. Краснощекова по ул. Заводская в сторону ул. Интернациональной, напротив АЗС выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Lexus RX300.

В результате ДТП водитель ВАЗ-21099 доставлен в БСМП Актобе с различными телесными повреждениями.Пресс-служба ДП Актюбинской области
Динара Халдарова
Актобе Актюбинская область
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