«Торопятся на тот свет»: ВАЗ лоб в лоб столкнулся с Lexus в Актобе

Как сообщается в instagram-паблике aktobe_zello, ДТП произошло в районе Малышка.

«Торопятся на тот свет».

«Вылетел через лобовое?»

«Скорость была бешеная».

«Там же рядом переезд, как так лететь?»

«Ж/д переезд там же. Как он сумел развить скорость для самоликвидации?»

«Ну зачем так носиться? Торопятся на тот свет попасть. Ну они же другим горе приносят».

«Люди, куда спешите? На тот свет? Будьте же аккуратнее, жизнь-то дается всего один раз!»

«Зачем гонять на машине? Или переходить в местах, где нет пешеходного перехода. Соблюдайте правила безопасности. Подумайте о своих родных и близких», – возмутились пользователи Сети под публикацией.