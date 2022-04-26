Сельского акима оштрафовали на 32 млн тенге за получение взятки

В Курмангазинском районном суде Атырауской области, как отмечено на сайте «Мой город», вынесли приговор в отношении сельского акима, который обвинялся в получении взятки и служебном подлоге, а также его подельника, обвиняемого в даче взятки и подделке документов.

По данным приговора суда, чиновник, занимая должность акима сельского округа, получил от директора ТОО взятку в сумме 800 тыс. тенге за содействие в продаже здания, принадлежащего аппарату акима, и предоставление в регистрирующий орган официальных документов, в которые директором ТОО были внесены ложные сведения.

Вина подсудимых доказана признательными показаниями самих подсудимых, результатами оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, заключением видеофонографической экспертизы, заключением государственного аудитора, банковскими документами. Пресс-служба Курмангазинского районного суда

При назначении наказания суд учел, что экс-аким имеет на иждивении ребенка-инвалида, а у второго подсудимого есть престарелые родители.

Оба подсудимых полностью признали свою вину.

Приговором суда бывшему чиновнику назначено наказание в виде штрафа в размере 32 млн тенге, его подельнику назначен штраф в размере 16 млн тенге.

Оба осужденных пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.