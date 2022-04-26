Вымпел казахстанского вуза впервые доставили на МКС

26 апреля в Региональной службе коммуникаций Акмолинской области прошел брифинг на тему «Вымпел Кокшетауского университета им. Ш. Уалиханова побывал на Международной космической станции».

В брифинге приняли участие представители студенческого парламента – Алмаз Темиров и Аяулым Кульжанова и проректор университета Галым Байтук.

Фото: пресс-служба Кокшетауского университет им. Ш. Уалиханова

В рамках юбилея Кокшетауского университета им. Ш. Уалиханова (Ualikhanov University), которому в этом году исполняется 60 лет, на Международную космическую станцию (МКС) был направлен вымпел вуза. С идеей отправки вымпела на МКС вышел студенческий парламент Ualikhanov University.

18 марта 2022 года вымпел Ualikhanov University был доставлен на МКС пилотируемым кораблем «Союз МС-21», а 30 марта на спускаемом аппарате космического корабля «Союз МС-19» с российско-американским международным экипажем вымпел был доставлен на землю.

Данная миссия была поддержана Министерством образования и науки РК и осуществлена при содействии Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

На вымпеле с автографами космонавтов и астронавтов поставлена специальная печать Международной космической станции, свидетельствующая о пребывании вымпела в космосе.

Эта печать «живет» на борту Международной космической станции. Она никогда не появится на Земле и, когда придет время, будет просто утилизирована. Оттиск этой печати является доказательством того, что объект действительно побывал в космосе.

Стоит отметить, что это первый факт пребывания вымпела казахстанского университета в космосе. До этого в космос свои вымпелы отправляли зарубежные вузы, в их числе Массачусетский технологический институт, Московский государственный университет им. М. Ломоносова, Воронежский государственный университет и ряд других.