15:48 26.04.2022
«Снес забор и сбил человека»: полиция Алматы разыскивает водителя
Фото: скриншот видео
В одном из алматинских дворов водитель иномарки снес забор и наехал на человека, которого протащил на капоте несколько метров и сбросил. Инцидент прокомментировали в городском департаменте полиции, передает Zakon.kz.
Видео опубликовали в одном из instagram-пабликов.
Как сообщается под роликами, инцидент произошел в 1:00 по адресу: ул. Сатпаева, 29а.
Машина не смогла выехать со двора... Пока сосед одевался, шел к нему, чтобы выпустить, молодой парень снес забор (сломал с корнем), сбил человека (прокатил его на капоте машины и сбросил). Человек получил ушибы ребер, ссадины, порвал джинсы! Машина скрылась. Снял номера, которые были разные (спереди иностранные номера, сзади – казахстанские). Обращение к участковому не помогло – не звонят, не приходят, не разбираются, не ищут! – написал автор видео.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в городской департамент полиции.
Наезд на мужчину зарегистрирован. По словам потерпевшего, из-за угла выехала белая машина (иномарка). Сейчас по видеозаписям устанавливаем владельца автотранспорта.Начальник Управления полиции Бостандыкского района Думан Аухадиев