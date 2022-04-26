«Снес забор и сбил человека»: полиция Алматы разыскивает водителя

Видео опубликовали в одном из instagram-пабликов.

Как сообщается под роликами, инцидент произошел в 1:00 по адресу: ул. Сатпаева, 29а.

Машина не смогла выехать со двора... Пока сосед одевался, шел к нему, чтобы выпустить, молодой парень снес забор (сломал с корнем), сбил человека (прокатил его на капоте машины и сбросил). Человек получил ушибы ребер, ссадины, порвал джинсы! Машина скрылась. Снял номера, которые были разные (спереди иностранные номера, сзади – казахстанские). Обращение к участковому не помогло – не звонят, не приходят, не разбираются, не ищут! – написал автор видео.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в городской департамент полиции.