Казахстанцы подали более 11 тысяч заявлений на госрегистрацию залога онлайн
А именно — «Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество» с применением технологии Blockchain.
С момента запуска пилотного проекта казахстанцами было подано 11 515 заявлений на государственную регистрацию залогов. Из них через «Отбасы банк» – 6429, АО «Народный банк Казахстана» – 2629, АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» – 2457.
Теперь банки направляют в госкорпорацию на электронную регистрацию договора залога недвижимого имущества с применением технологии вlockchain. Срок оказания услуги сократился с трех рабочих дней до одного рабочего дня.
За счет автоматизации процесса правового анализа время от момента подачи банками заявки до регистрации составило 3 минуты. Полностью исключен человеческий фактор. Через автоматизацию процесса правового анализа было подано 2591 заявление.
Если раньше при регистрации договора залога в банке клиент должен был взять его и отнести в ЦОН для регистрации, а после взять справку об обременении и предоставить ее в банк вместе с зарегистрированным договором, то теперь благодаря технологии вlockchain этот процесс автоматизирован.
Таким образом, результат государственной услуги всегда доступен получателям в личном кабинете портала eGov.kz, и нет необходимости обращаться в госкорпорацию за получением подтверждающих регистрацию документов.
Правительство для граждан также напоминает, что через портал eGov можно получить следующие услуги по недвижимости онлайн:
регистрация возникновения юридических притязаний;
регистрация прекращения юридических притязаний;
регистрация залога, ренты, пользования;
регистрация изменений обременений в результате изменения условий договора;
регистрация перезалога;
регистрация прекращения обременения, не связанного с переходом права;
регистрация уведомления о начале проведения реализации недвижимого имущества во внесудебном порядке;
регистрация уведомления о торгах;
регистрация прав при реорганизации юридического лица (уступки права требования по договору займа).
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