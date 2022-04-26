Казахстанцы подали более 11 тысяч заявлений на госрегистрацию залога онлайн

А именно — «Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество» с применением технологии Blockchain.

С момента запуска пилотного проекта казахстанцами было подано 11 515 заявлений на государственную регистрацию залогов. Из них через «Отбасы банк» – 6429, АО «Народный банк Казахстана» – 2629, АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» – 2457.

Теперь банки направляют в госкорпорацию на электронную регистрацию договора залога недвижимого имущества с применением технологии вlockchain. Срок оказания услуги сократился с трех рабочих дней до одного рабочего дня.

За счет автоматизации процесса правового анализа время от момента подачи банками заявки до регистрации составило 3 минуты. Полностью исключен человеческий фактор. Через автоматизацию процесса правового анализа было подано 2591 заявление.

Если раньше при регистрации договора залога в банке клиент должен был взять его и отнести в ЦОН для регистрации, а после взять справку об обременении и предоставить ее в банк вместе с зарегистрированным договором, то теперь благодаря технологии вlockchain этот процесс автоматизирован.

Таким образом, результат государственной услуги всегда доступен получателям в личном кабинете портала eGov.kz, и нет необходимости обращаться в госкорпорацию за получением подтверждающих регистрацию документов.

Правительство для граждан также напоминает, что через портал eGov можно получить следующие услуги по недвижимости онлайн:

регистрация возникновения юридических притязаний;

регистрация прекращения юридических притязаний;

регистрация залога, ренты, пользования;

регистрация изменений обременений в результате изменения условий договора;

регистрация перезалога;

регистрация прекращения обременения, не связанного с переходом права;

регистрация уведомления о начале проведения реализации недвижимого имущества во внесудебном порядке;

регистрация уведомления о торгах;

регистрация прав при реорганизации юридического лица (уступки права требования по договору займа).

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