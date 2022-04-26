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Законодательство РК
16:19 26.04.2022

Мужчина забрался на прожектор в Таразе

прожектор, стадион, забрался мужчина Фото: pxhere
В Таразе мужчина забрался на прожектор, расположенный на центральном стадионе. К нему поднялись начальник УП Тараза и прокурор города, передает Zakon.kz.
26 апреля в полицию поступило сообщение о том, что на прожектор, расположенный на центральном стадионе, забрался мужчина и не спускается вниз. ДП Жамбылской области

Для переговоров с ним на место происшествия с помощью специальной техники поднялись прокурор Тараза Жамбыл Сматов и начальник управления полиции города Асылхан Заурбеков. Они провели с ним разъяснительную беседу. В результате принятых мер 43-летний житель областного центра спустился.

Сотрудниками Департамента по чрезвычайным ситуациям проведена необходимая работа. Полицейскими своевременно взята на контроль территория для охраны общественного порядка, пострадавших нет.ДП Жамбылской области

Как выяснили полицейские, мужчина состоит на учете в Центре психического здоровья.

Анастасия Стативкина
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