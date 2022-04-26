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Законодательство РК
16:27 26.04.2022

Мужчина устроил стрельбу в детском саду в Ульяновской области – погибли четыре человека

ульяновская область, детсад, стрельба Фото: unsplash
В поселке Вешкайма Ульяновской области в одном из детских садов неизвестный устроил стрельбу – погибли четыре человека, передает Zakon.kz.

Как сообщается в telegram-канале 112, мужчина пришел в учреждение с ружьем, застрелил воспитателя, двух детей и выстрелил в себя. На месте работают полицейские.

Мужчина пришел в детский сад в поселке Вешкайма во время тихого часа. С собой у него было ружье Иж-27. Дети в этот момент спали в кроватях. Мотив преступления устанавливается. Сначала преступник ранил сотрудницу детского сада «Рябинка»..., которая вышла на крыльцо, а потом выстрелил в пятилетнего мальчика и шестилетнюю девочку, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в дошкольном учреждении нет охранника, установлена только тревожная кнопка.

Установлена личность преступника, который устроил стрельбу в детсаду «Рябинка» в Ульяновской области. Предварительно, это Александр Дронин. По последним данным, убита воспитательница и двое детей. Еще одна сотрудница детского сада с огнестрельным ранением госпитализирована, – следует из сообщения.

Власти Ульяновской области сообщили РИА Новости, что при стрельбе в детском саду погибли четыре человека.

Динара Халдарова
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