Мужчина устроил стрельбу в детском саду в Ульяновской области – погибли четыре человека

Как сообщается в telegram-канале 112, мужчина пришел в учреждение с ружьем, застрелил воспитателя, двух детей и выстрелил в себя. На месте работают полицейские.

Мужчина пришел в детский сад в поселке Вешкайма во время тихого часа. С собой у него было ружье Иж-27. Дети в этот момент спали в кроватях. Мотив преступления устанавливается. Сначала преступник ранил сотрудницу детского сада «Рябинка»..., которая вышла на крыльцо, а потом выстрелил в пятилетнего мальчика и шестилетнюю девочку, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в дошкольном учреждении нет охранника, установлена только тревожная кнопка.

Установлена личность преступника, который устроил стрельбу в детсаду «Рябинка» в Ульяновской области. Предварительно, это Александр Дронин. По последним данным, убита воспитательница и двое детей. Еще одна сотрудница детского сада с огнестрельным ранением госпитализирована, – следует из сообщения.

Власти Ульяновской области сообщили РИА Новости, что при стрельбе в детском саду погибли четыре человека.