На 146 проблемных участках столицы решен вопрос с подтоплениями

На прошлой и позапрошлой неделях также провел личный прием граждан. Как и ранее говорил, к решению вопросов мы стараемся подходить не только точечно, но и на системном уровне. Учитывая поступающие вопросы на приемах граждан, встречах с горожанами, приняли план инфраструктурного развития и концепцию комплексной транспортной схемы (КТС), которая позволит выработать единое техническое видение городского транспорта на 10 и более лет с учетом ежегодного роста населения и увеличения трафика на дорогах. Алтай Кульгинов

Фото: Александр Куприенко

План и концепция, по его словам, были поддержаны маслихатом города.

Сегодня более подробно хотел бы рассказать о проводимых работах по строительству ливневых канализаций. Так, только в прошлом году мы построили свыше 130 км ливневых канализаций и лотково-арычной системы, также решили вопрос с подтоплениями на 146 проблемных участках. Аким Нур-Султана

К примеру, вопрос с подтоплениями решен на одном из самых проблемных проспектов города – пр. Б. Момышулы.

Наверное, помните, как во время дождей машины практически наполовину уходили под воду, кто-то доставал надувные лодки. На проспекте мы построили магистральный коллектор ливневой канализации. Протяженность данной ливневой канализации составляет 500 м – начало она берет от ул. Дауылпаз и доходит до ул. Елим-ай (проходит пр. Б. Момышулы). Новое сооружение позволило увеличить пропускную способность существующих сетей ливневой канализации в 1,5 раза. Алтай Кульгинов

Фото: Александр Куприенко

Кроме того, построено очистное сооружение в мкр. Молодежный (пересечение ул. Ташенова и Амман) с реконструкцией̆ подводящих коллекторов. Мощность новых сооружений – свыше 42 тыс. кубометров в сутки.

Это очистное сооружение позволило решить проблему с подтоплениями ул. Ташенова, Бараева, Валиханова, Пушкина, Иманбаевой, пр. Республики, верхней части пр. Тауелсиздик. Отличается сооружение тем, что позволяет обеспечить очистку дождевых и талых вод перед сбросом в реку Есиль. Аким Нур-Султана

В ЖМ Тельмана построено очистное сооружение и магистральный коллектор, в ЖМ Пригородный и в районе логистического центра по шоссе Алаш – очистное сооружение, также в 2019 году решили проблему с ливневой канализацией на двух участках в районе аллеи Мынжылдык.

Фото: Александр Куприенко

В районе Алматы (ул. Калдаякова), нового вокзала, по пр. Улы Дала и других ведем строительство ливневых канализаций. Работы по строительству и расширению мощности ливневых канализаций и очистных сооружений проводим на системном уровне, – заключил аким столицы.