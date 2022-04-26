Происходит формирование новой политической модели Казахстана – Уразгали Сельтеев

Конституционный совет принял к производству обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о рассмотрении проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК» на соответствие требованиям, установленным пунктом 2 статьи 91 Конституции РК. Начата работа по подготовке материалов к заседанию Конституционного Совета, на котором указанное обращение будет рассмотрено по существу.

Директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев отметил, что все конституционные поправки, которые сейчас будут вноситься, непосредственно в Конституцию, а позже и то, что войдет уже в конституционные и в другие законы, – это законодательное оформление тех предложений в рамках политических реформ, которые озвучил президент 16 марта в Послании народу Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении назвал этот процесс строительством второй республики, то есть формирование новой политической модели, которая направлена как раз на сбалансирование всей политической системы, государственной системы, именно с точки зрения формирования внутренней системы сдержек и противовесов между институтами власти. Президент это назвал переходом от «суперпрезидентской» к «президентской» форме правления с сильным Парламентом. Но, по сути, форма правления у нас не меняется, она и есть «президентская форма правления», но вот с точки зрения политического режима, который у нас устанавливается, теперь это некий концептуальный переход от автократии – к демократии. Политолог Уразгали Сельтеев

Также эксперт подчеркнул, что нужно четко понимать разницу между политическим режимом и формой правления.

То есть форма правления законодательно, фактически, у нас не меняется. Она как есть, так и остается президентской формой правления. Но с точки зрения смены политического режима – вот здесь грядут изменения, если мы говорим о новой политической модели. Политолог Уразгали Сельтеев

Политолог разделил на пункты важные изменения, происходящие в политической системе страны.

Роль Мажилиса Парламента

Как считает Уразгали Сельтеев, нововведения однозначно усилят субъектную роль Мажилиса Парламента.

Речь идет об изменениях в нижней палате. Они заключаются в том, что теперь только Мажилис в Парламенте будет принимать законы, а Сенат – одобрять или не одобрять законопроекты. Процедура прописана и в ней значится, что в процессе обсуждения законопроектов Сенат участвует во всем проекте. Но, когда возникнут какие-либо противоречия, когда будут создаваться какие-то согласительные комиссии и так далее по конкретным законопроектам, то, в любом случае, именно эта усиленная роль Мажилиса позволяет ему преодолевать потом возражение Сената. Политолог Уразгали Сельтеев

Конституционный суд

Спикер отметил еще один важный пункт трансформации в конституционных законах, который способствует формированию фундаментальных условий для развития многопартийности и политического плюрализма.

Еще один из крупных блоков – это совершенствование судебной правоохранительной системы с акцентом на защиту фундаментальных прав граждан. И здесь самое основное – это трансформация Конституционного совета в Конституционный суд. То есть, если Конституционный совет у нас больше играл экспертную роль, даже, я бы сказал, экспертную роль с конституционным весом, когда президент или Парламент могли обратиться в Конституционный совет за толкованием каких-либо законов, международных договоров, для проверки на соответствие норм Конституции. Вот этим занимается Конституционный совет, и он выносил, соответственно, какие-то свои заключения, толкования давал. В том числе, на правильность проведения выборов президента, депутатов, на правильность и соответствие законов, которые Парламент принимает, до их подписания президентом. То же самое происходит и по международным договорам. Теперь этот орган становится полноценным работающим судебным органом. То есть Конституционный суд отныне будет выше Верховного суда, – объяснил спикер.

Директор Института евразийской интеграции пояснил, что основной задачей Конституционного суда будет проверка и применение вынесенных судебных решений на соответствие Конституции, и самое главное, именно с точки зрения защиты прав и свобод граждан, соответствуют ли те или иные решения или законы правам граждан, которые у нас прописаны в Конституции.

Эксперт также обратил внимание на важный момент: в Конституционный суд смогут обращаться и Генеральный прокурор, и Уполномоченный по правам человека.

Это позволит интенсифицировать процесс именно по защите прав граждан. То есть, к примеру, если человек прошел все инстанции и считает, что не добился справедливости в следственных, правоохранительных органах, в разных районных, областных судах, в Верховном суде, то он дальше может обратиться в Конституционный суд за толкованием вынесенного решения в его отношении. Поэтому это очень важные поправки, этой трансформации из Конституционного совета в Конституционный суд ждали давно и просили давно, и наконец это произошло, – сказал Сельтеев.

Назначение акимов

Кроме того, политолог отметил важные изменения в процедуре назначения акимов и городов республиканского значения.

Мы сейчас постепенно переходим к прямой выборности акимов, это когда непосредственно жители будут выбирать акимов своих регионов. Я думаю, что мы в скором времени перейдем к прямой выборности всех акимов, кроме двадцати акимов в макрорегионах. И очень важно, что президент теперь как бы тоже ограничивает свои полномочия. Не просто будет их назначать, а представлять не менее двух кандидатур, по которым будет проводиться голосование. И причем, когда нам 16 марта говорили о том, что голосовать будут депутаты областного маслихата, то есть конкретной области, теперь эту поправку расширили в том плане, что голосовать будут все депутаты, то есть не только областные, но и городов, и районов этой области. Таким образом формируется полноценная система косвенных выборов акимов областей и городов республиканского значения, – рассказал политолог.

Уразгали Сельтеев разъяснил, чем важна новая система с участием выборщиков в данном политическом процессе.

Теперь, чтобы этим двум кандидатам выдвинуть кандидатуру, придется проводить определенную избирательную кампанию среди этих депутатов и какие-то закулисные переговоры вести. Но это и есть нормальная политика, когда люди между собой начинают договариваться. И тем самым тот аким, который придет, будет находиться в определенной зависимости от местной политической элиты, которая представлена депутатами маслихатов. Политолог Уразгали Сельтеев

Происходят важные преобразования в кадровой политике, продолжил эксперт, подчеркнув, что это важно именно для деятельности главы государства.

Теперь, когда президент будет выдвигать не менее двух кандидатур, у него будет всегда команда дублеров на этом уровне, то есть один аким – избранный, второй, который уходит в резерв, – всегда будет дышать в спину первому, всегда будет возможность кем-то заменить. Это тоже очень важный момент. Это тоже будет в Конституции прописано. Политолог Уразгали Сельтеев

Счетный комитет

Важные изменения происходят и в работе Счетного комитета — он станет Высшей аудиторской палатой.