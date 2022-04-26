Главные изменения в законодательстве за неделю: с 18 по 24 апреля 2022 года

Сотрудничество с Россией

Глава государства подписал закон «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военном сотрудничестве».

Цель договора – осуществление и развитие военного сотрудничества между странами.

Стороны осуществляют военное сотрудничество по следующим основным направлениям:

совместное планирование применения войск (сил) в интересах обеспечения безопасности сторон в случае обращения одной из сторон;

совместное противодействие вызовам и угрозам региональной безопасности в случае обращения одной из сторон;

оперативная и боевая подготовка;

военное образование и наука;

миротворческая деятельность;

деятельность войск (сил) и их всестороннее обеспечение;

совершенствование двусторонней нормативно-правовой базы;

взаимодействие в рамках участия военных делегаций сторон в работе международных организаций;

культура и спорт;

другие направления военного сотрудничества по согласованию сторон.

Работа

Подписан закон от 20 апреля 2022 года «О ратификации Конвенции о работе на условиях неполного рабочего времени (Конвенция 175)».

Конвенция распространяется на все отрасли экономической деятельности, за исключением отдельных категорий работников и предприятий.

Конвенция предусматривает принятие мер для обеспечения защиты трудящихся, работающих неполный рабочий день, в отношении:

права на ведение коллективных переговоров и права на деятельность в качестве представителей трудящихся;

безопасности и гигиены труда, защиты материнства, предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуска по болезни;

методов расчета заработной платы, оплаты работы в выходные и праздничные дни, пособия по временной нетрудоспособности;

недопущения дискриминации в области труда и занятий;

права на прекращение трудовых отношений.

Положения конвенции направлены на то, чтобы переход на работу на условиях неполного рабочего времени или наоборот проводился добровольно.

Хранение и обращение залога

Постановлением правительства внесены изменения в Правила принятия, оценки, хранения, возврата, реализации, обращения взыскания на предмет залога и обращения залога в доход государства.

Согласно изменениям, к драгоценностям относятся драгоценные металлы (золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий) в любом состоянии и виде) и драгоценные камни (природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде). К драгоценным камням приравниваются уникальные янтарные образования.

В случае, если залогодателем выступает юридическое лицо, орган проверяет его на предмет регистрации по учетам органов юстиции или Государственной корпорации «Правительство для граждан».

При необходимости документы, определяющие стоимость залогового имущества, могут выдаваться уполномоченными органами либо в порядке, установленном законодательством об оценочной деятельности РК.

Стоимость ценных бумаг определяется в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг на момент внесения залога.

При передаче в залог ценных бумаг залогодатель также представляет содержащиеся в Национальном реестре бизнес-идентификационных номеров сведения из налоговых органов о том, что эмитент ценных бумаг не находится в процессе ликвидации и не прекратил свою деятельность.

Протокол о принятии залога приобщается к материалам дела, а залогодателю вручается заверенная копия протокола. Если залогодателей несколько, то заверенная должностным лицом копия протокола вручается каждому из них.

Вооружение и военная техника

Постановлением правительства внесены изменения в Правила оборота вооружения и военной техники.

Так, хранение вооружения и военной техники осуществляется только в специально оборудованных для этих целей помещениях (хранилищах, парках, ангарах) и при условиях, исключающих предпосылки к незаконному их обороту. При этом помещения (хранилища, парки, ангары) оснащаются техническими средствами охраны и пожарной безопасности.

Организация хранения вооружения и военной техники организациями оборонно-промышленного комплекса регламентируется инструкцией.

Инструкция по хранению вооружения и военной техники разрабатывается на основе действующих руководящих документов Вооруженных сил РК, других войск и воинских формирований, специальных государственных и правоохранительных органов и нормативных документов в области проектирования арсеналов, баз, складов ракет и боеприпасов в части специфики производственной деятельности и выпускаемой продукции.

Прослеживаемость товаров

Приказом заместителя премьер-министра – министра финансов РК утверждены Правила реализации пилотного проекта по совершенствованию администрирования прослеживаемых на территории Республики Казахстан социально значимых продовольственных товаров и (или) каменного угля на основании информационной системы электронных счетов-фактур.

Правила определяют порядок и сроки реализации пилотного проекта по совершенствованию администрирования прослеживаемых на территории республики социально значимых продовольственных товаров и каменного угля на основании информационной системы электронных счетов-фактур (ЭСФ).

Участниками пилотного проекта являются:

производители, импортеры, недропользователи, поставщики; органы государственных доходов.

Трудовые иммигранты

Приказом министра труда и социальной защиты населения РК от 15 апреля 2022 года утверждены Правила выдачи, продления и отзыва разрешения трудовому иммигранту.

Государственная услуга «Выдача, продление и отзыв разрешения трудовому иммигранту» оказывается исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета – государственным учреждением, уполномоченным акиматом областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент на выполнение функций по обеспечению содействия занятости населения.

Прием документов и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется через некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Государственная услуга трудовому иммигранту оказывается бесплатно.

Квоты на вывоз муки и пшеницы

Приказ министра сельского хозяйства РК от 16 апреля 2022 года «О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан».

Приказом утверждены:

Правила распределения количественных ограничений (квот); Перечень товаров, в отношении вывоза которых с территории РК вводятся количественные ограничения (квоты).

Количественные ограничения введены в отношении вывоза с территории республики следующих товаров:

пшеница и меслин;

мука пшеничная или пшенично-ржаная.

Квоты на указанные товары действуют до 15 июня 2022 года.

Подробнее о произошедших изменениях в законодательстве можно узнать здесь.