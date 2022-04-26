Служебное авто ДЧС Павлодарской области попало в аварию, есть пострадавшие

В результате ДТП пострадали трое сотрудников отдела по ЧС Баянаульского района 1991, 2000 и 1988 годов рождения, которые в настоящее время находятся в центральной районной больнице поселка Баянаул, состояние всех троих удовлетворительное. Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Как рассказали в ДП региона, 22-летний водитель автомашины «Нива» выехал на полосу встречного движения.

Транспортные средства водворены на штрафную стоянку.

Обстоятельства происшествия уточняются.

По данному факту назначена служебная проверка.