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18:14 26.04.2022

Служебное авто ДЧС Павлодарской области попало в аварию, есть пострадавшие

ДЧС Фото: пресс-служба ДП Павлодарской области
Дорожно-транспортное происшествие зафиксировали 26 апреля в 12:13 в поселке Баянаул. Сотрудники отдела по ЧС Баянаульского района на служебном автомобиле Lada столкнулись с легковым автомобилем Land Cruiser, передает Zakon.kz.
В результате ДТП пострадали трое сотрудников отдела по ЧС Баянаульского района 1991, 2000 и 1988 годов рождения, которые в настоящее время находятся в центральной районной больнице поселка Баянаул, состояние всех троих удовлетворительное.Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Как рассказали в ДП региона, 22-летний водитель автомашины «Нива» выехал на полосу встречного движения.

Транспортные средства водворены на штрафную стоянку.

Обстоятельства происшествия уточняются.

По данному факту назначена служебная проверка.

Елена Беляева
Павлодарская область
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