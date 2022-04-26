Штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и шести областях

По данным РГП «Казгидромет», днем 27 апреля на большей части Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, 15-20 м/с.

В Петропавловске — ветер юго-западный, 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области прогнозируют ветер северо-восточный, восточный днем, 15-20 м/с, с пыльной бурей. В Кызылорде — ветер северо-восточный, восточный днем, порывы 15-20 м/с.

В горных, предгорных районах Туркестанской области – гроза, шквал. Ветер восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Кроме того, в Шымкенте ночью и утром возможна гроза. Ветер восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, днем на западе и в центре области 15-20 м/с. В Атырау ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с. Пресс-служба РГП «Казгидромет»

В центре Мангистауской области – пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на юге, в центре области 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер южный, юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.