Сборная Казахстана на Кубке Дэвиса сыграет с Великобританией, Нидерландами и США

Как сообщает пресс-служба ФТК, в 2019 году в Мадриде наша команда уже играла на групповой стадии с Великобританией и Нидерландами. Тогда казахстанцы победили «оранжевых» 2:1 и с таким же счетом уступили британцам. Со сборной США ранее наша команда не встречалась.

Также матчи группового этапа пройдут в итальянской Болонье, немецком Гамбурге, испанской Валенсии и состоятся с 14 по 18 сентября.

Фото: olympic.kz

В группе А в Болонье сыграют Италия, Хорватия, Аргентина и Швеция. В группе В в Валенсии – Испания, Канада, Сербия и Южная Корея. А в группе С в Гамбурге – Германия, Франция, Бельгия и Австралия.

Групповой этап Кубка Дэвиса впервые пройдет в четырех разных городах, а плей-офф примет испанская Малага. В плей-офф из четырех групп выйдут по две лучшие команды.

Победитель будет определен с 23 по 27 ноября.

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