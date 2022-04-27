Выявлены победители и призеры первого онлайн-кубка РК по шахматам среди отечественных компаний корпораций

В соревновании приняли участие 39 команд –представителей коллективов различных предприятий страны. По итогам всесторонней и тщательной проверки Античитерской комиссией, были объявлены имена победителей и призеров соревнования.

Обладателем Кубка Республики Казахстан по шахматам среди корпораций 2022 года стала команда ERG (Eurasian Resources Group). Честь компании защищали: Петр Костенко (приглашенный шахматист), Десимбек Яхиин, Юрий Мазунин, Игорь Санников. За победу команда получила денежный приз в размере 800 000 тенге.

Фото: пресс-служба Казахстанской Федерации шахмат

Второе место завоевала команда Tengizchevroil, в составе которой выступали Жанибек Аманов (Приглашенный шахматист), Серик Кенжеев, Ерлан Рахимгалиев, Алексей Кованов. Команда тоже продемонстрировали отличную игру и получила чек на сумму 500 000 тенге.

Третье место выиграла команда ТОО "Тарлан К". В команде играли: Бахтияр Аскаров, Айдар Баймолдинов, Арман Кабышев и Арман Баймолдинов. Команда также получила денежное вознаграждение в размере 200 000 тенге.

Данный формат турнира для корпораций проведен в Казахстане впервые. Отрадно, что соревнование вызвало большой интерес среди ведущих компаний страны и собрало более 150 участников. Федерацией была проделана объемная работа в подготовке и организации данного Кубка. Хотим обрадовать всех любителей шахмат новостью о том, что аналогичный турнир мы планируем провести и в следующем году, но уже в офлайн формате. Хочется также выразить благодарность партнерам и спонсорам за то, что поддержали нашу инициативу, – отметил Исполнительный директор Казахстанской Федерации шахмат.

По итогам соревнования и спортсмены, и организаторы выразили уверенность в том, что данный турнир станет традиционным. Запись прямой видеотрансляции Кубка смотрите по ссылке.

Казахстанская Федерация шахмат выражает благодарность спонсорам и партнерам Кубка:

ERG

Hyundai Trans Kazakhstan

Astana Motors

Astana Hub

Актюбинская медная компания

МФЦА

Партнерский материал