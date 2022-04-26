Умирзак Шукеев: Жетиколь станет центром экотуризма

В озерах Жетиколь Отырарского района увеличилось количество птиц и рыб. Сейчас на территории озера обитает более 200 видов птиц

Отмечается, что поддержка необходимого уровня воды на озере стала возможна благодаря инициативе Шукеева и труду ученых и ответственных за эту сферу специалистов. Это достижение высоко оценивают экологи.

Более трех лет в Туркестанской области реализуются масштабные проекты по строительству водохранилищ, воспроизводству сточных вод, восстановлению озер. Было установлено, что Туркестану не хватало 234 млн кубометров воды. Теперь, благодаря проекту, согласованному с руководством области, экспертами и старейшинами, найден способ обеспечения областного центра 248,8 млн кубометров водопроводной воды.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Один из таких проектов – водорегулятор «Кенсай-Коскорган-2». Его строительство было завершено в прошлом году. В рамках проекта будет обеспечено поступление 30 млн кубометров воды, в данный момент в водном регуляторе собрано 14 млн.

Шукеев встретился с жителями и крестьянами Кентау и пригородных сел, находящихся в районе водорегулятора. Они благодарили главу региона за помощь в решении проблем с водообеспечением. В дальнейшем водоем будет использоваться не только для нужд сельского хозяйства, но и для туризма, дав толчок развитию водного спорта.

Аким области, наблюдавший с воздуха за водными объектами в окрестностях Туркестана, посетил озеро Жетиколь, где встретился с охотниками, инспекторами и природопользователями.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Реализуются важные проекты по воспроизводству, рациональному использованию сточных вод. За счет проекта модернизация Жетиколя было построено 34 километра дамб, в озеро сброшено 370 млн кубометров воды. Уже сегодня мы наблюдаем, как изменилась фауна на озере – появились птицы. Теперь надо эффективно использовать государственную поддержку и создавать условия для размножения птиц и рыб. Нужно усилить борьбу с браконьерами. Следует развивать охотничий туризм в соответствии с современными требованиями. Людям, занимающимся предпринимательской деятельностью в данной системе озер, запрещается нецелевое использование воды. Для развития охотничьего туризма необходимо создать благоприятные условия. Главная задача – это охрана птиц и рыб, посадка деревьев, – отметил Шукеев, добавив, что будет оказана поддержка в улучшении обустройства данной территории.

По словам специалистов, в Жетиколе после обильного половодья увеличилось количество птиц и рыб. В период их размножения запрещено заниматься охотой.

Глава региона, экологи, представители СМИ осмотрели озеро на лодках. Общая площадь системы Жетиколь – более 52 тыс. га. В долине расположено несколько природных озер. Здесь встречаются птицы, рыбы и даже дикие животные.

В Жетиколе – три охотничьих угодья общей площадью около 20 тыс. га, здесь ведут рыбные хозяйства. Это любимое место охотников и рыбаков региона и Шымкента.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

По словам руководителя управления природных ресурсов и природопользования Туркестанской области Кайрата Абдуалиева, утверждена Дорожная карта комплексного решения экологических проблем области. По инициативе главы региона завершены проекты «Кенсай-Коскорган-2» и «Модернизация системы озер Жетиколь».

В Жетиколь может поместиться до 500 млн кубометров воды. Если озеро наполнится в полном объеме, то вода будет испаряться, увеличится влага, улучшится экологическое состояние не только Отрарского района, но и Туркестана. Аким области поручил взять Жетиколь под контроль. Инспекторы выезжают на рейды и усиливают борьбу с браконьерами. В дальнейшем Жетиколь станет центром экологического туризма. Вместе с тем, через эту систему водоснабжения улучшится состояние зеленого пояса в Туркестане, – отметил глава управления.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В окрестностях Туркестана решена проблема с водопроводной водой, а после увеличения площади зеленых насаждений воздух очистился. Согласно Дорожной карте, на территории области полным ходом идут работы по благоустройству, озеленению и газификации.