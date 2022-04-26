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Законодательство РК
19:05 26.04.2022

Улицу частично перекроют в Нур-Султане из-за ремонта

рабочие Фото: Zakon.kz
С 26 по 30 апреля частично перекроют движение для автотранспортных средств на участке от пр. Женис до ул. Потанина (бывшая ул. Алтынсарина), передает Zakon.kz.

В Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана сообщили, что начинаются работы по среднему ремонту дорожного полотна по пр. Потанина.

Жителям и гостям столицы рекомендовано заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, – обратились в ведомстве.
Елена Беляева
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