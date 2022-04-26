19:05 26.04.2022
Улицу частично перекроют в Нур-Султане из-за ремонта
Фото: Zakon.kz
С 26 по 30 апреля частично перекроют движение для автотранспортных средств на участке от пр. Женис до ул. Потанина (бывшая ул. Алтынсарина), передает Zakon.kz.
В Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана сообщили, что начинаются работы по среднему ремонту дорожного полотна по пр. Потанина.
Жителям и гостям столицы рекомендовано заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, – обратились в ведомстве.