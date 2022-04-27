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12:40 27.04.2022

В Алматы установили два аппарата «Тревожные кнопки SOS»

тревожная кнопка, Алматы Фото: Zakon.kz
Аппараты «Тревожная кнопка SOS» устанавливаются для экстренного вызова полиции. Всего по городу запланировано установить 13 таких устройств, пишет Zakon.kz.

В Алматы установили два аппарата «Тревожная кнопка SOS» на пересечении улиц Достык – Курмангазы и Панфилова – Толе би. Они нужны для оперативного реагирования сотрудников полиции в случае каких-либо действий хулиганского или криминального характера, при угрозе жизни или чрезвычайных ситуациях, рассказали в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Если нажать на кнопку, то сработает двухсторонняя связь между инспектором полиции и вызывающим. Автоматический сигнал поступает в Центр оперативного управления «102». Инспектор видит все происходящее с помощью встроенной видеокамеры. Автоматически включается аудио и видеозапись, звонивший слышит инспектора.

Тревожная кнопка, инструкция, Алматы

Фото: Zakon.kz.

В Алматы планируют установить устройства по адресам:

  • Медеуский район: проспект Достык – Курманзазы.

  • Алмалинский район: улица Толе би – Панфилова.

  • Алатауский район: Северное кольцо рынок «Акбулак», мкр. Нуркент, Ледовый дворец «Алматы Арена».

  • Ауэзовский район: проспект Алтынсарина, парк «Сарыарка», улица Толе би – Яссауи, территория ТЦ «Карсити».

  • Бостандкский район: ТД «АДК».

  • Жетысуский район: Северное кольцо геологов «Камаз центр», проспект Раимбека ТРЦ «Максима».

  • Турксимбский район: вдоль БАКа имени Кунаева со стороны рощи Баумана, ул. Шолохова – Сауранбаева.

  • Наурызбайский район: улица Рыскулова, мкр. Таусамалы, мкр. Шыгула, ЖК Alma City.

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