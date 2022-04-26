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19:27 26.04.2022

Автобусную полосу Bus Lane запустили в столице

выделенная линия Фото: УВП города Нур-Султана
Выделенная полоса проходит по ул. Нажимеденова от ул. Калдаякова до пр. Тауелсиздик. На этом участке создано преимущество для движения маршрутов №32, 50, которые пользуются в Нур-Султане большим спросом, передает Zakon.kz.
Помимо беспрепятственного проезда общественного транспорта, проект Bus Lane позволяет обеспечить транспортный коридор для скорой помощи и пожарной техники, что в итоге значительно сократило время их приезда, – отметили в CTS.

Отмечается, что с учетом внедрения выделенной полосы по ул. Нажимеденова проект Bus Lane реализуется на 26 участках дорог протяженностью 74,6 км.

Елена Беляева
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