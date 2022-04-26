21:02 26.04.2022
Мужчину осудили за избиение подростка в Павлодаре
Фото: Zakon.kz
Дело рассмотрели в специализированном суде по административным правонарушениям. Известно, что агрессивный павлодарец во время конфликта находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и происходившее помнит плохо, передает Zakon.kz.
20 марта 2022 года на улице Каирбаева мужчина умышленно нанес 14-летнему подростку телесные повреждения, причинил легкий вред здоровью. Полицейские предоставили видеозапись, на которой видно, что мужчина действительно хватал и дергал несовершеннолетнего без причин, – приводит pavlodarnews.kz цитату из заявления пресс-службы суда.
В суде правонарушитель свою вину признал полностью.
Павлодарца признали виновным и назначили административный арест на 10 суток.
Постановление суда не вступило в законную силу.