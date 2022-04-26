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23:46 26.04.2022

Четыре недели определят общий исход конфликта в Украине – Пентагон

военный конфликт Фото: pexels
Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли полагает, что развитие событий в течение ближайших нескольких недель сыграет ключевую роль в результате вооруженного конфликта на территории Украины, передает Zakon.kz.
Две, три, четыре недели определят общий исход, – приводит ТАСС слова Милли на проходящих на авиабазе Рамштайн в Германии консультациях об оказании Западом военной помощи Киеву.

По его мнению, «время не на стороне Украины». Глава КНШ отметил важность продолжения оказания Западом военной помощи Киеву.

Отмечается, что в консультациях принимают участие представители примерно 40 стран. Они обсуждают ситуацию в Украине и поставки ей новых вооружений.

Елена Беляева
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