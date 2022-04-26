Четыре недели определят общий исход конфликта в Украине – Пентагон

Две, три, четыре недели определят общий исход, – приводит ТАСС слова Милли на проходящих на авиабазе Рамштайн в Германии консультациях об оказании Западом военной помощи Киеву.

По его мнению, «время не на стороне Украины». Глава КНШ отметил важность продолжения оказания Западом военной помощи Киеву.

Отмечается, что в консультациях принимают участие представители примерно 40 стран. Они обсуждают ситуацию в Украине и поставки ей новых вооружений.