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Законодательство РК
22:06 26.04.2022

Поставщика сахара оштрафовали в Павлодарской области

рафинад Фото: pixabay
Бизнесмен не предоставил в срок региональному департаменту Агентства по защите и развитию конкуренции РК необходимую информацию во время проверки цен на сахар, передает Zakon.kz.
По факту несвоевременного предоставления информации на запрос антимонопольного департамента в отношении ТОО «Риза-ПВ» возбудили дело об административном правонарушении по ст. 162 КоАП РК, – приводит pavlodarnews.kz цитату из сообщения ведомства.

По данным антимонопольщиков, предприятие признало, что совершило правонарушение. Поэтому штраф сократили наполовину.

Поставщика сахара обязали выплатить 153 150 тенге.

Елена Беляева
Павлодарская область
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