22:06 26.04.2022
Поставщика сахара оштрафовали в Павлодарской области
Фото: pixabay
Бизнесмен не предоставил в срок региональному департаменту Агентства по защите и развитию конкуренции РК необходимую информацию во время проверки цен на сахар, передает Zakon.kz.
По факту несвоевременного предоставления информации на запрос антимонопольного департамента в отношении ТОО «Риза-ПВ» возбудили дело об административном правонарушении по ст. 162 КоАП РК, – приводит pavlodarnews.kz цитату из сообщения ведомства.
По данным антимонопольщиков, предприятие признало, что совершило правонарушение. Поэтому штраф сократили наполовину.
Поставщика сахара обязали выплатить 153 150 тенге.