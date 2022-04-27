Хорватия считает «опасной авантюрой» вступление в НАТО Швеции и Финляндии

Втягивать в это Финляндию, которая находится в 50 км от Петербурга, я считаю опасной авантюрой, – цитирует президента РБК.

По словам Милановича, национальный парламент не должен ратифицировать вступление кого бы то ни было в НАТО, пока не произойдет реформа избирательного законодательства в БиГ.

Что касается меня, то пусть вступают в НАТО, пусть тыкают разъяренного медведя ручкой в глаз. Однако пока не решен вопрос о законе о выборах в БиГ, пока американцы, англичане и немцы не заставят боснийские власти в следующие полгода изменить закон о выборах и не дадут хорватам основные права, парламент Хорватии не должен ратифицировать чье-либо вступление в НАТО, – заявил президент Хорватии.

23 апреля финские парламентарии проголосовали за вступление Финляндии в Североатлантический альянс. Позже шведские СМИ сообщили, что их страна получила «конкретные обещания» со стороны США и Великобритании, которые касаются гарантий безопасности. Обе страны намерены вступить в НАТО летом 2022 года.