07:30 27.04.2022
Кардиолог назвал три этапа поражения сердца при COVID-19
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В результате действия вируса развивается тяжелое нарушение ритма сердца. Могут провоцироваться коронарные нарушения, что приводит к декомпенсации, одышке и сердечной недостаточности, сообщает Zakon.kz.
Коронавирус способен поражать сердце в острый период инфекции, также инфекция воздействует на орган в первые 140 дней после болезни и усугубляет его состояние в долгосрочной перспективе. Об этом рассказал кардиолог сообщает URA.
По сердцу есть три этапа. Первый – в ходе самой инфекции, когда есть прямое поражение мышцы сердца. В результате действия вируса развивается тяжелое нарушение ритма сердца. Могут провоцироваться коронарные нарушения, что приводит к декомпенсации, одышке и сердечной недостаточности. Второй – первые 140 дней после ковида. Это ситуация, когда через два-три месяца может возникнуть отсроченный миокардит, который тоже приводит к одышке, появлению отеков.Доктор медицинских наук Юрий Беленков
По словам врача, риск появления такого нарушения повышается у пациентов, которые не соблюдали рекомендации.
Когда человек не принимает лекарств, которые были назначены ему при выписке, нарушает режим физической активности, может возникнуть отсроченный миокардит. Последствия очень долгосрочные и нехорошие, если не лечить, вплоть до инвалидности и хуже.Академик РАН Юрий Беленков
Во время последнего этапа ситуация может усугубиться новым заражением коронавирусом.
Третий – очень отсроченные проблемы с сердцем. Когда они возникли после COVID, усугубились в течение первых трех-четырех месяцев и потом продолжаются у пациента. Это повышенное давление, поражение сердца и прочее.Юрий Беленков
Врач отметил, что главная особенность этого этапа — пациент может повторно заразиться коронавирусом, если не пройдет вакцинацию.