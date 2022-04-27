Кардиолог назвал три этапа поражения сердца при COVID-19

Коронавирус способен поражать сердце в острый период инфекции, также инфекция воздействует на орган в первые 140 дней после болезни и усугубляет его состояние в долгосрочной перспективе. Об этом рассказал кардиолог сообщает URA.

По сердцу есть три этапа. Первый – в ходе самой инфекции, когда есть прямое поражение мышцы сердца. В результате действия вируса развивается тяжелое нарушение ритма сердца. Могут провоцироваться коронарные нарушения, что приводит к декомпенсации, одышке и сердечной недостаточности. Второй – первые 140 дней после ковида. Это ситуация, когда через два-три месяца может возникнуть отсроченный миокардит, который тоже приводит к одышке, появлению отеков. Доктор медицинских наук Юрий Беленков

По словам врача, риск появления такого нарушения повышается у пациентов, которые не соблюдали рекомендации.

Когда человек не принимает лекарств, которые были назначены ему при выписке, нарушает режим физической активности, может возникнуть отсроченный миокардит. Последствия очень долгосрочные и нехорошие, если не лечить, вплоть до инвалидности и хуже. Академик РАН Юрий Беленков

Во время последнего этапа ситуация может усугубиться новым заражением коронавирусом.

Третий – очень отсроченные проблемы с сердцем. Когда они возникли после COVID, усугубились в течение первых трех-четырех месяцев и потом продолжаются у пациента. Это повышенное давление, поражение сердца и прочее. Юрий Беленков

Врач отметил, что главная особенность этого этапа — пациент может повторно заразиться коронавирусом, если не пройдет вакцинацию.