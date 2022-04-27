Пленарное заседание Мажилиса – 27 апреля 2022 года
Депутаты Мажилиса рассмотрят переход депутата Нурбека Саясата из Комитета по социально-культурному развитию в Комитет по международным делам, обороне и безопасности.
Подготовят заключения по проекту закона РК «О ратификации Соглашения об учреждении Института глобального зеленого роста».
Также депутаты рассмотрят несколько законопроектов:
проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью» (первое чтение);
проект закона РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно-опасных предметов»;
проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг» (второе чтение).