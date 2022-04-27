Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:00 27.04.2022

Пленарное заседание Мажилиса – 27 апреля 2022 года

Мажилис РК Фото: parlam.kz
В Мажилисе Парламента РК проходит пленарное заседание, передает Zakon.kz.

Депутаты Мажилиса рассмотрят переход депутата Нурбека Саясата из Комитета по социально-культурному развитию в Комитет по международным делам, обороне и безопасности.

Подготовят заключения по проекту закона РК «О ратификации Соглашения об учреждении Института глобального зеленого роста».

Также депутаты рассмотрят несколько законопроектов:

  • проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью» (первое чтение);

  • проект закона РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно-опасных предметов»;

  • проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг» (второе чтение).

Анастасия Стативкина
Мажилис Казахстан
В Казахстане повысили максимальные ставки по депозитам в тенге
26.04.2022
Курс доллара вырос еще на пять тенге
26.04.2022
Названы регионы Казахстана с наиболее высоким уровнем бедности
26.04.2022
Гутерриш призвал Путина решить вопрос об эвакуации людей с «Азовстали»
26.04.2022
Штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и шести областях
26.04.2022
Главная Топ LIVE Все