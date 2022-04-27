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Законодательство РК
09:33 27.04.2022

Власти Туркменистана контролируют внешний вид женщин

облик женщин, контроль, Туркменистан Фото: turkmenistan.gov.tm
В Туркменистане ужесточают контроль над внешним видом женщин и девушек. Борьбу власти теперь ведут не только на улицах, в салонах красоты, высших учебных заведениях, но и в государственных учреждениях и на предприятиях, сообщает Zakon.kz.

Следят за внешним и моральным обликом специальные инспекционные группы.

К примеру, во время проверок от преподавателей, воспитателей и медицинских работников потребовали впредь носить только национальные костюмы (платья с длинными рукавами и платки).

Одна из преподавателей рассказала Радио «Азатлык», что комиссия требует перекрасить светлые волосы в темный цвет.

Также тем, кто имеет длинные ногти, накладные ресницы, ботокс на лице, потребовали в кратчайшее время избавиться от искусственной «красоты», предупредив в противном случае уволить с работы. Для этого бюджетникам дали один день.

Кроме того, педагогам поручили ежедневно с утра до начала занятий проверять ногти школьниц.

А городским парикмахерским запретили делать короткие стрижки женщинам и девушкам. Длина не должна быть выше плеч.

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