Власти Туркменистана контролируют внешний вид женщин

Следят за внешним и моральным обликом специальные инспекционные группы.

К примеру, во время проверок от преподавателей, воспитателей и медицинских работников потребовали впредь носить только национальные костюмы (платья с длинными рукавами и платки).

Одна из преподавателей рассказала Радио «Азатлык», что комиссия требует перекрасить светлые волосы в темный цвет.

Также тем, кто имеет длинные ногти, накладные ресницы, ботокс на лице, потребовали в кратчайшее время избавиться от искусственной «красоты», предупредив в противном случае уволить с работы. Для этого бюджетникам дали один день.

Кроме того, педагогам поручили ежедневно с утра до начала занятий проверять ногти школьниц.

А городским парикмахерским запретили делать короткие стрижки женщинам и девушкам. Длина не должна быть выше плеч.