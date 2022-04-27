В Китае выявили первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8

Первым заболевшим стал четырехлетний мальчик, который проживает в городском округе Чжумадянь. Он контактировал с домашней птицей и дикими утками, пишет ria.ru.

Первые симптомы в виде лихорадки появились 5 апреля. Состояние мальчика ухудшилось — 10 апреля его госпитализировали. После проведенного анализа выяснилось, что у ребенка инфекция H3N8.

По предварительной оценке экспертов, вирус гриппа H3N8 имеет птичье происхождение и прежде не обладал способностью эффективно заражать людей. Вирус H3N8 был обнаружен у лошадей, собак, птиц и тюленей по всему миру, но о случаях H3N8 у людей не сообщалось, – говорится в сообщении.

По мнению госкомитета КНР, риск крупномасштабного распространения вируса низкий.