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09:45 27.04.2022

Назван регион-антилидер по количеству ДТП в Казахстане

ДТП, количество, Казахстан, антилидер Фото: Zakon.kz
По данным аналитиков, за январь-март 2022 года в Казахстане зарегистрировали 2,6 тыс. дорожно-транспортных происшествий. В региональном разрезе ДТП чаще всего совершались в Алматы, сообщает Zakon.kz.

На долю Алматы, как заявляют исследователи Ranking.kz, пришлось порядка четверти всех случаев (664). Самый «аварийный» район города — Алмалинский: 118 случаев.

Вторую строчку регионов-антилидеров заняла Алматинская область: 451 случай. Далее идет Жамбылская область: 265 случаев, отмечено в отчете экспертов.

Стоит отметить, меньше всего ДТП зарегистрировали в Северо-Казахстанской области — всего 35 случаев.

Согласно результатам исследования, несмотря на сокращение количества зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий, численность пострадавших в них за год осталась на прежнем уровне, составив почти 4 тыс. человек.

Численность раненых в результате ДТП сократилась на 1,3% за год, до 3,6 тыс. человек, в том числе 1,7 тыс. человек были госпитализированы. В числе раненых 1,9 тыс. составили мужчины, 1,7 тыс. — женщины, 638 — дети.

Численность погибших, напротив, заметно выросла — на 12,9% за год, до 410 человек (304 мужчины, 106 женщин, 30 детей).

В региональном разрезе 20,5% пострадавших пришлось на Алматы: 812 человек. Далее идут Алматинская (781 человек) и Жамбылская (481 человек) области. На эту тройку регионов пришлось 52,3% пострадавших в Казахстане, – сказано в публикации.
Анастасия Московчук
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