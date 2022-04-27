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09:52 27.04.2022

Психолог рассказала, как распознать обманщика за три свидания

мужчина, лжец, как распознать Фото: pexels
Психолог и эксперт по отношениям Элизабет Шоу рассказала, как распознать обманщика максимум за три свидания, передает Zakon.kz.

По ее словам, всегда есть маячки, которые не следует игнорировать, чтобы избежать разочарования.

По информации bodyandsoul.com.au, главное в распознании обманщика — постараться сквозь нарисованный образ увидеть и услышать реального человека.

Психолог считает, что самый простой способ не стать жертвой с разбитым сердцем — доверять интуиции.

Согласно исследованию 2014 года, проведенному Университетом Бригама Янга (США), подозрение, что человек является не тем, кем кажется, в большинстве случаев подтверждается. Эксперт по отношениям Элизабет Шоу

Она объяснила, что люди хорошо умеют распознавать лжецов даже без использования соцсетей и интернета. Причем вычислить его можно всего за три свидания, если быть бдительным и не игнорировать интуицию.

Психолог добавила, что, как правило, мошенники и лжецы обладают некоторыми личностными характеристиками.

Такие люди часто стараются быть обаятельными, но при этом думают, что они имеют право на все самое лучшее в жизни и готовы ради этого нарушать правила, не испытывая при этом угрызений совести. Они много говорят о себе, хорошо «читают» свою потенциальную жертву и часто произносят то, что ей хочется услышать, чтобы получить власть над ней.

По ее словам, их слова на свидании и действия после него сильно расходятся.

Разговоры дешевы, а поступки говорят громче слов. Мы хотим доверять другим, но лучше больше внимания уделять тому, что делает ваша пара и что вы при этом чувствуете, а не красивым речам. Эксперт по отношениям Элизабет Шоу

Психолог посоветовала обратить внимание на отношение потенциального избранника к изменам.

Если его не беспокоят рассказы друзей о неверности, хитростях и манипуляциях, это может быть сигналом о том, что он сам склонен к изменам и обману. Эксперт по отношениям Элизабет Шоу
Анастасия Стативкина
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