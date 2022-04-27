Психолог рассказала, как распознать обманщика за три свидания

По ее словам, всегда есть маячки, которые не следует игнорировать, чтобы избежать разочарования.

По информации bodyandsoul.com.au, главное в распознании обманщика — постараться сквозь нарисованный образ увидеть и услышать реального человека.

Психолог считает, что самый простой способ не стать жертвой с разбитым сердцем — доверять интуиции.

Согласно исследованию 2014 года, проведенному Университетом Бригама Янга (США), подозрение, что человек является не тем, кем кажется, в большинстве случаев подтверждается. Эксперт по отношениям Элизабет Шоу

Она объяснила, что люди хорошо умеют распознавать лжецов даже без использования соцсетей и интернета. Причем вычислить его можно всего за три свидания, если быть бдительным и не игнорировать интуицию.

Психолог добавила, что, как правило, мошенники и лжецы обладают некоторыми личностными характеристиками.

Такие люди часто стараются быть обаятельными, но при этом думают, что они имеют право на все самое лучшее в жизни и готовы ради этого нарушать правила, не испытывая при этом угрызений совести. Они много говорят о себе, хорошо «читают» свою потенциальную жертву и часто произносят то, что ей хочется услышать, чтобы получить власть над ней.

По ее словам, их слова на свидании и действия после него сильно расходятся.

Разговоры дешевы, а поступки говорят громче слов. Мы хотим доверять другим, но лучше больше внимания уделять тому, что делает ваша пара и что вы при этом чувствуете, а не красивым речам. Эксперт по отношениям Элизабет Шоу

Психолог посоветовала обратить внимание на отношение потенциального избранника к изменам.