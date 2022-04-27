10:14 27.04.2022
В Казахстане за сутки от COVID-19 выздоровел 21 человек
Фото: pixabay
В Казахстане за минувшие сутки (26 апреля) 21 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в МВК по нераспространению COVID-19, передает Zakon.kz.
в Нур-Султане – 3,
в Алматы – 11,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 0,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 0,
в Атырауской области – 1,
в ВКО – 3,
в Жамбылской области – 0,
в ЗКО – 0,
в Карагандинской области – 1,
в Костанайской области – 1,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 2,
в СКО – 0,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 030 человек.
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