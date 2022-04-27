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10:14 27.04.2022

В Казахстане за сутки от COVID-19 выздоровел 21 человек

Сovid-19 Фото: pixabay
В Казахстане за минувшие сутки (26 апреля) 21 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в МВК по нераспространению COVID-19, передает Zakon.kz.

  • в Нур-Султане – 3,

  • в Алматы – 11,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 0,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 0,

  • в Атырауской области – 1,

  • в ВКО – 3,

  • в Жамбылской области – 0,

  • в ЗКО – 0,

  • в Карагандинской области – 1,

  • в Костанайской области – 1,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 2,

  • в СКО – 0,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 030 человек.

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