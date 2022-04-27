В Казахстане за сутки от COVID-19 выздоровел 21 человек

в Нур-Султане – 3,

в Алматы – 11,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 0,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 0,

в Атырауской области – 1,

в ВКО – 3,

в Жамбылской области – 0,

в ЗКО – 0,

в Карагандинской области – 1,

в Костанайской области – 1,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 2,

в СКО – 0,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 030 человек.

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