10:29 27.04.2022
Новорожденный ребенок пострадал в ДТП в Алматинской области
Фото: Telegram/HALYQSTAN
ДТП с участием автомашин Mercedes-Benz и Mitsubishi Delica произошло 26 апреля в Енбекшиказахском районе близ города Есик, передает Zakon.kz.
По предварительной версии, водитель Mercedes не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Mitsubishi Delica. Пресс-служба ДП Алматинской области
В дорожной аварии пострадали 36-летний мужчина и 25-летняя женщина, а также новорожденная девочка. Они были доставлены в больницу.
После осмотра и оказания медицинской помощи все трое были отпущены на амбулаторное лечение. Пресс-служба ДП Алматинской области
По факту ДТП назначены экспертизы.