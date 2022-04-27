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10:29 27.04.2022

Новорожденный ребенок пострадал в ДТП в Алматинской области

Mitsubishi Delica, годовалый ребенок пострадал, авария Фото: Telegram/HALYQSTAN
ДТП с участием автомашин Mercedes-Benz и Mitsubishi Delica произошло 26 апреля в Енбекшиказахском районе близ города Есик, передает Zakon.kz.
По предварительной версии, водитель Mercedes не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Mitsubishi Delica. Пресс-служба ДП Алматинской области

В дорожной аварии пострадали 36-летний мужчина и 25-летняя женщина, а также новорожденная девочка. Они были доставлены в больницу.

После осмотра и оказания медицинской помощи все трое были отпущены на амбулаторное лечение. Пресс-служба ДП Алматинской области

По факту ДТП назначены экспертизы.

Анастасия Стативкина
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