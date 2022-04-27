Новорожденный ребенок пострадал в ДТП в Алматинской области

По предварительной версии, водитель Mercedes не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Mitsubishi Delica. Пресс-служба ДП Алматинской области

В дорожной аварии пострадали 36-летний мужчина и 25-летняя женщина, а также новорожденная девочка. Они были доставлены в больницу.

После осмотра и оказания медицинской помощи все трое были отпущены на амбулаторное лечение. Пресс-служба ДП Алматинской области

По факту ДТП назначены экспертизы.