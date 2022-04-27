Пересмотр системы сдержек и противовесов – эксперт о поправках в Конституцию

Старший научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Жанар Санхаева отметила, что в текущем варианте поправок пересмотрены система сдержек и противовесов между полномочиями ветвей власти, избирательные механизмы, соблюдение гарантий и основных прав и свобод граждан, вопросы местного самоуправления и децентрализации.

Одним из важных дополнений стало внедрение оптимальной для переходного этапа децентрализации модели выборности областных акимов. В новой редакции Конституции акимов областей будут избирать депутаты маслихатов всех уровней. Право выдвижения кандидатов сохраняется за президентом. В свою очередь для проведения альтернативных выборов в качестве кандидатов в акимы будет предлагаться не менее двух кандидатур. Старший научный сотрудник КИСИ при президенте РК Жанар Санхаева

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Эксперт Жанар Санхаева отмечает, что внедрение нового механизма местных выборов будет проходить на фоне изменения порядка избрания депутатов маслихатов. Согласно новой избирательной модели депутаты маслихатов будут избираться по смешанной избирательной системе, где 50% членов местного представительного органа будут беспартийными депутатами.