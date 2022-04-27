11:12 27.04.2022
Пересмотр системы сдержек и противовесов – эксперт о поправках в Конституцию
Фото: gov.kz
Эксперт Жанар Санхаева считает, что предлагаемые изменения в Конституцию Казахстана повысят степень участия народа в управлении государством, сообщает Zakon.kz.
Старший научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Жанар Санхаева отметила, что в текущем варианте поправок пересмотрены система сдержек и противовесов между полномочиями ветвей власти, избирательные механизмы, соблюдение гарантий и основных прав и свобод граждан, вопросы местного самоуправления и децентрализации.
Одним из важных дополнений стало внедрение оптимальной для переходного этапа децентрализации модели выборности областных акимов. В новой редакции Конституции акимов областей будут избирать депутаты маслихатов всех уровней. Право выдвижения кандидатов сохраняется за президентом. В свою очередь для проведения альтернативных выборов в качестве кандидатов в акимы будет предлагаться не менее двух кандидатур. Старший научный сотрудник КИСИ при президенте РК Жанар Санхаева
Эксперт Жанар Санхаева отмечает, что внедрение нового механизма местных выборов будет проходить на фоне изменения порядка избрания депутатов маслихатов. Согласно новой избирательной модели депутаты маслихатов будут избираться по смешанной избирательной системе, где 50% членов местного представительного органа будут беспартийными депутатами.
Обновленная процедура формирования местной исполнительной власти позволит повысить вовлеченность местного населения в политические процессы региона путем создания новых электоральных возможностей. Также можно говорить об определенном расширении полномочий маслихатов по решению вопросов местного значения и усилению механизмов местного самоуправления. Старший научный сотрудник КИСИ Жанар Санхаева