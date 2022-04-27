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Законодательство РК
10:58 27.04.2022

Поддельный цех по изготовлению алкоголя выявлен в Сарани

сарань, алкоголь, подпольный цех, афм Фото: скриншот видео
В Карагандиснкой области выявлен поддельный цех по изготовлению алкогольной продукции. Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ), передает Zakon.kz.
В арендованном складском помещении, расположенном в Сарани Карагандинской области, был организован подпольный цех по производству суррогатной алкогольной продукции с последующей реализацией через рынки и магазины Карагандинской области.Пресс-служба АФМ РК

В агентстве уточнили, что изъяты 4 тыс. пластиковых бутылок с суррогатным алкоголем (общий объем – около 10 тыс. л), 100 пластиковых тар (500 л), 20 тыс. винно-водочных изделий в ассортименте (около 12 тыс. л).

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 214 ч. 1 УК РК, проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению всего объема изготовленной и реализованной продукции.Пресс-служба АФМ РК

Динара Халдарова
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