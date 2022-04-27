Поддельный цех по изготовлению алкоголя выявлен в Сарани

В арендованном складском помещении, расположенном в Сарани Карагандинской области, был организован подпольный цех по производству суррогатной алкогольной продукции с последующей реализацией через рынки и магазины Карагандинской области. Пресс-служба АФМ РК

В агентстве уточнили, что изъяты 4 тыс. пластиковых бутылок с суррогатным алкоголем (общий объем – около 10 тыс. л), 100 пластиковых тар (500 л), 20 тыс. винно-водочных изделий в ассортименте (около 12 тыс. л).