Охранник похищал велосипеды из коттеджного городка в Нур-Султане

41-летний мужчина работал охранником на строительном объекте, неподалеку от коттеджей. В ночное время он заходил на территорию городка и беспрепятственно похищал велосипеды со дворов домов.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого с поличным, когда он пытался угнать пятый велосипед. Проводится досудебное расследование. Все похищенные велосипеды у подозреваемого изъяты.