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11:00 27.04.2022

Охранник похищал велосипеды из коттеджного городка в Нур-Султане

коттеджи, полиция Фото: pixabay
Оперативники отдела полиции района «Есиль» задержали охранника строительного объекта, который похитил пять велосипедов из коттеджного городка, передает Zakon.kz.

41-летний мужчина работал охранником на строительном объекте, неподалеку от коттеджей. В ночное время он заходил на территорию городка и беспрепятственно похищал велосипеды со дворов домов.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого с поличным, когда он пытался угнать пятый велосипед. Проводится досудебное расследование. Все похищенные велосипеды у подозреваемого изъяты.

Мы убедительно рекомендуем гражданам быть бдительными, не оставлять велосипеды без присмотра. Чтобы не сделать их приманкой для воров, обязательно используйте надежные противоугонные велозамки. Пресс-служба ДП города Нур-Султана
Ирина Лукичева
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