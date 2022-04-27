11:00 27.04.2022
Охранник похищал велосипеды из коттеджного городка в Нур-Султане
Фото: pixabay
Оперативники отдела полиции района «Есиль» задержали охранника строительного объекта, который похитил пять велосипедов из коттеджного городка, передает Zakon.kz.
41-летний мужчина работал охранником на строительном объекте, неподалеку от коттеджей. В ночное время он заходил на территорию городка и беспрепятственно похищал велосипеды со дворов домов.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого с поличным, когда он пытался угнать пятый велосипед. Проводится досудебное расследование. Все похищенные велосипеды у подозреваемого изъяты.
Мы убедительно рекомендуем гражданам быть бдительными, не оставлять велосипеды без присмотра. Чтобы не сделать их приманкой для воров, обязательно используйте надежные противоугонные велозамки. Пресс-служба ДП города Нур-Султана