Пенсионер отдаст часть крупного выигрыша в лотерею на благотворительность

Житель Алматинской области пенсионер Сеитжан ага около 20 лет покупает лотерейные билеты. Иногда удача ему улыбалась, но размер выигрышей был небольшим, 2000-5000 тенге. 2022 год принес Сеитжану ага выигрыш в размере 47 200 000 тенге.

В день тиража отец уехал на свадьбу и забыл о лотерее. Четыре дня спустя, когда мы посмотрели выпуск программы этой недели на Youtube, узнали, что комбинация цифр отца стала выигрышной. Представители национальной лотереи уже искали нас. Сначала мы действительно не поверили, но сейчас понимаем, что мечта отца – выиграть в лотерею и пожертвовать часть денег на благотворительность – сбылась. Дочь победителя Жанар

Дочь победителя также рассказала нам, что ее отец на лотерею тратит около 10-15 тыс. тенге в месяц, участвует ради интереса. На случай крупного выигрыша у Сеитжан ага уже был план по расходованию денег: пожертвовать на благотворительность, помочь детскому дому, принять участие в строительстве мечети.

Фото: Сәтті Жұлдыз

26 апреля семья оформила документы, и по правилам Сеитжан ага получит выигрыш в течение месяца.

Мой отец хочет помочь детскому дому, как он и собирался. Мы тратим сначала на еду, а потом на здоровье детей. Кроме того, родственники моего отца строят в Актобе большую мечеть. Мы посвятим этому определенную часть приза. Дочь победителя Жанар

Остальные деньги Сеитжан ага потратит на покупку земли для своих двух дочерей и постройку дома.

Ведь каждый родитель хочет поддержать своих детей. Мой отец также планирует использовать большой приз, чтобы построить новый дом для своих двух дочерей. Дочь победителя Жанар

Сейчас Сеитжан ага живет со своими детьми и внуками. Он каждый день водит их в детский сад и школу и помогает сыну.

Глядя на отца, я поняла, что не стоит отчаиваться. 20 лет он надеялся на то, что однажды ему улыбнется удача, и он сможет потратить большую часть выигранных денег на благотворительность. Все было в руках Всевышнего, и мы были поражены, как отца как будто вознаградили за терпение и благие намерения. Дочь победителя Жанар

Еще один приз выиграл студент из Шымкента по имени Ерик. В лотереях он участвует недавно, выигранные средства студент намерен вложить в открытие своего бизнеса.

К слову, 8 мая в прямом эфире тиражной лотереи Telebingo состоится розыгрыш квартиры.

Для участия в розыгрыше необходимо купить билеты TeleBingo на сумму 2500 тенге (пять билетов или один пакет) и более.

Билеты, приобретенные онлайн, автоматически становятся участниками розыгрыша.

Кроме того, TeleBingo дарит семь шансов в период с 17 апреля по 1 мая.