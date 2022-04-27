Житель Атырау пытался продать военную бронемашину

По данным областной полиции, 12 апреля в полицию поступила оперативная информация , которую проверили сотрудники Управления по противодействию экстремизму ДП Атырауской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была обнаружена и изъята указанная военная машина.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 386 УК РК. А в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Пресс-служба ДП Атырауской области

Стоит отметить, что это уже не первый случай с продажей военной техники. В декабре 2021 года житель Актобе пытался продать бронетранспортер. По его словам, БТР он приобрел примерно в 2000-х годах у неизвестного и в связи с ненадобностью решил его продать.