Менее вредное должно быть более доступным – эксперты

В казахстанском инфополе развернулась полемика по поводу налогообложения бездымных альтернатив традиционным сигаретам – систем нагревания табака и электронных сигарет. Звучат мнения, что акцизы на них нужно уравнять с акцизами на сигареты.

В таком серьезном вопросе важен научно и экономически обоснованный подход. Акцизный налог вводится для того, чтобы цена продукта отражала не только баланс спроса и предложения с учетом стоимости производства, но и негативные сторонние эффекты, причиняемые обществу потреблением этого товара. В этой связи логично облагать меньшей ставкой акциза продукт, если он является менее вредным по сравнению со своим традиционным аналогом.

Согласно сравнительному анализу, проведенному экспертами, в странах ОЭСР ставки на никотинсодержащие жидкости и изделия с нагреваемым табаком меньше сигаретных ставок в среднем на 90% и 60%, соответственно. В Европейском союзе – на 89% и 72%, в ЕАЭС – на 87% и 70%, а в СНГ – на 89% и 62%.

Эксперт Ассоциации «Денсаулык» Гульнар Курбанбаева отметила, что в вопросах применения дифференцированного налогообложения во многих странах учитываются принципы концепции снижения вреда.

Продукты и товары, которые более вредны для здоровья человека, облагаются более высокими налогами, чем их менее вредные альтернативы. Такой подход стимулирует компании инвестировать, производить менее вредную продукцию и пополнять государственный бюджет на фоне сохранения здоровья граждан и окружающей среды, что в полной мере отвечает требованиям общества. Гульнар Курбанбаева

С мнением экономиста солидарны и медики, сторонники концепции снижения вреда, которая успешно помогает многим развитым странам снижать смертность от таких неинфекционных заболеваний, как рак, диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания, ХОБЛ и другие.

Словом, всех тех, которые гораздо легче и экономически выгоднее предотвратить, нежели потом лечить. А суть концепции снижения вреда проста – предлагать менее вредные альтернативы и делать их доступными для потребителей.

Когда мы говорим о табачных изделиях, нужно четко осознавать, что основной вред здоровью человека наносится продуктами горения табака, которые содержатся в табачном дыме. Эксперт Ассоциации «Денсаулық», врач Гинатс Кентра

По словам врача, табачный дым состоит из множества химических веществ, большинство из которых являются канцерогенными.

В данной ситуации появился естественный спрос на потенциально менее вредные альтернативы курению. Таким образом, появились инновационные продукты, в которых отсутствует процесс горения. И теперь важно стимулировать курильщиков, которые не могут полностью отказаться от вредной привычки, к переходу на альтернативы. Гинатс Кентра

В отраслевой ассоциации также прокомментировали предложение облагать дополнительным акцизом девайсы – устройства, с помощью которых потребляется нагреваемый табак.