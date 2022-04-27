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Законодательство РК
12:44 27.04.2022

Польза витамина D: может ли он уберечь от авитаминоза

алматы, врач, авитаминоз, витамин D, советы, польза Фото: unsplash
Авитаминоз или недостаток витаминов в организме человека может проявляться целым рядом неприятных симптомов. Правда, при их появлении не стоит сразу бежать в аптеку и скупать все витамины, особенно - витамин D. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказала врач-терапевт Багымкуль Канатова.

Врач-терапевт Городской поликлиники №18 Алматы Багымкуль Канатова напомнила, что общими симптомами недостатка витаминов в питании человека и проявлений авитаминоза являются:

  • снижение аппетита;

  • быстрая утомляемость;

  • эмоциональная неустойчивость, раздражительность, плохое настроение,

  • депрессия;

  • «заеды» или трещинки в уголках рта;

  • нарушения сна;

  • шелушение кожи, сухость, краснота, пятна, эрозии.

Частенько ходят разговоры о том, что причиной отсутствия энергии является дефицит витамина D. Возникает вопрос: на самом деле витамин D полезен так, как о нем говорят?

Действительно, витамин D регулирует обмен кальция, фосфора, при участии витамина D3 в тонком кишечнике происходит всасывание кальция и фосфора из продуктов питания или биологически активных комплексов. Благодаря витамину в крови обеспечивается нужная концентрация микроэлементов. Состояние волос, ногтей, кожных покровом и зубов также зависит от усвоения кальция под действием витамина. Также витамин D3 участвует в метаболизме, помогает нормализовать свертываемость крови, улучшает чувствительность клеток к инсулину и усвоение углеводов, активирует регенерацию нервных волокон и повышает их чувствительность, препятствует отложению холестерина на стенках сосудов.Врач-терапевт Городской поликлиники №18 Алматы Багымкуль Канатова

Еще один полезный эффект от витамина D - укрепление иммунной системы.

Действующий компонент витамина D3 – холекальциферол угнетает рост онкологических новообразований, стимулирует иммунный ответ при попадании в организм вирусов и бактерий, способствует борьбе с воспалительными процессами, а также препятствует развитию псориаза, экземы. Витамин положительно влияет на дыхательную функцию, облегчает лечение пневмонии.Багымкуль Канатова

Специалист напомнила, что для определения уровня витамина D в организме человека необходимо сдать анализы в качестве элемента комплексной диагностики при болезнях пищеварительной системы, ожирении, костных и мышечных болях, низком содержании кальция и фосфора в крови, повышенной утомляемости и раздражительности.

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Сам витаминный комплекс назначает врач на основании результатов диагностики.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решений посоветуйтесь со специалистом.

Альберт Ахметов
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