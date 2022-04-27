Ярмарку вакансий для людей с особыми потребностями провели в Нур-Султане

Ярмарка вакансий была организована городским Центром профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью при содействии Программы развития ООН в Казахстане, добровольцев ООН, общественных фондов AmanZhol и K и «Каспий».

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Цель ее проведения – содействие трудоустройству людей с ограниченными возможностями, раскрытию их потенциала и возможностей. 25 работодателей представили по разным видам деятельности свыше 60 вакансий. Ярмарку посетили более 100 человек с инвалидностью. Каждому из них оказаны информационные и консультационные услуги по поиску работы, а также по профессиональной реабилитации. Кроме того, посетители смогли получить консультации по вопросам пенсионного обеспечения, профориентационным, психологическим, юридическим и медико-социальным услугам.

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

По предварительным результатам работы ярмарки вакансий около 30 человек приглашены на повторное собеседование к потенциальным работодателям, еще пятеро – на стажировку.

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Соискателям, первым пришедшим на ярмарку, были вручены подарки.