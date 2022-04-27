Превышение радиации среди товаров из Китая – Мажилис одобрил законопроект

При обсуждении документа депутат Динара Закиева поинтересовалась, как на сегодня осуществляется контроль за выявлением товаров из радиационных материалов.

Согласно вашей информации, на практике при проведении радиационного контроля товаров и транспортных средств на границах все-таки возникают ситуации с превышением радиационного фона и возвратом товаров. Как сегодня производится возврат в случае установления фактов нарушения радиационного фона ввозимых товаров, в том числе по транзитным грузам, и какие конкретные изменения ожидаются после вступления в силу данного соглашения? Депутат Мажилиса Парламента РК Динара Закиева

В ответ на это министр финансов РК Ерулан Жамаубаев сообщил, что казахстанское законодательство позволяет осуществлять все мероприятия по выявлению радиационного фона и тех товаров, которые превышают допустимый уровень радиационного излучения.

Мы такие товары, когда выявляем, сразу тому же грузоотправителю обратно отправляем в сторону Китая. В прошлом году было более 100 таких случаев. Данное соглашение дает нам возможность не допускать такие факты. То есть мы сейчас действуем постфактум – выявляем и потом отправляем. По данному соглашению китайская сторона должна вообще не направлять такие товары. Ерулан Жамаубаев

По информации профильного комитета Мажилиса данное соглашение между правительством Казахстана и правительством Китайской Народной Республики подписано 7 июня 2018 года в Пекине в рамках визита Первого Президента РК – Елбасы.